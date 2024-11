Van Hanegem stoort zich enorm aan enthousiasme na Ajax-wedstrijd: 'Bijna een belediging!'

Willem van Hanegem heeft zich verbaasd over alle positieve reacties op het doelpunt van in de thuiswedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv. De spits van Ajax maakte op 29 augustus tegen Jagiellonia Bialystok zijn eerste treffer van het seizoen en moest vervolgens ruim twee maanden wachten op zijn volgende. Die maakte hij afgelopen donderdag, maar Van Hanegem vindt al het enthousiasme ‘bijna een soort belediging’ voor Brobbey.

De Amsterdammer was in het afgelopen seizoen uitstekend op dreef voor Ajax, maar heeft in de huidige jaargang erg veel moeite met scoren. Na zijn doelpunt tegen Jagiellonia Bialystok op 29 augustus moest hij dus ruim twee maanden wachten op zijn tweede treffer van dit seizoen. In de Eredivisie staat hij zelfs nog droog. Bij Brobbey kwam er na zijn rake indirecte vrije trap tegen Maccabi Tel Aviv ontzettend veel los en ook zijn teamgenoten waren door het dolle heen. Van Hanegem heeft er met verbazing naar zitten kijken.

“Kijk, ik ga er natuurlijk niet over wat mensen een ander gunnen, daar is iedereen vrij in. Maar als de spits van het Nederlands elftal een doelpuntje maakt tegen Maccabi Tel Aviv, een soort FC Den Bosch qua niveau en iedereen gaat dansend naar huis en in de studio buitelen ze over elkaar van geluk, dan denk ik wel: wat is dat allemaal, joh?”, zo leest het in de column van Van Hanegem op de website van het Algemeen Dagblad. De voormalig Oranje-international vindt het ‘bijna een soort belediging’ voor Brobbey dat iedereen na een doelpunt tegen ‘een tegenstander van niks’ zegt hoe ‘fijn’ dat voor hem is en hoe erg het hem ‘’gegund’ is. “Dat klein houden van een 22-jarige spits van Oranje en Ajax, het maakt het voor mijn gevoel alleen maar moeilijker voor Brobbey.”

Van Hanegem denkt dat zijn doelpunten tegen Jagiellonia Bialystok en Maccabi Tel Aviv geen indruk maken bij het Nederlands elftal. “Al kan hij er ook niets aan doen dat zijn medespelers schreeuwend en krijsend van enthousiasme om hem heen stonden na een simpel doelpuntje.” Daarmee doet Van Hanegem Brobbey overigens wel een beetje tekort. Ajax mocht na een knullig moment in de defensie van Maccabi Tel Aviv weliswaar van dichtbij een indirecte vrije trap nemen, maar vaak genoeg eindigt zo’n vrije trap in de muur. Brobbey schoot de bal daarentegen vol overtuiging in het dak van het doel. Van Hanegem gunt het de Ajax-spits echter iets minder dat hij weer een keer heeft gescoord. “Gunnen in het profvoetbal, dat hoort bij een mooie prestatie van een jonge speler. Of iemand die heel lang geblesseerd is geweest en terugkeert.”

Brobbey tankt vertrouwen

Wat Van Hanegem ook zegt, Brobbey zal met een goed gevoel afreizen naar het Nederlands elftal. De beresterke spits speelde volgens zijn trainer Francesco Farioli tegen PSV zijn ‘beste’ wedstrijden van het seizoen en in de thuiswedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv een paar dagen later was hij niet alleen trefzeker, maar leverde hij ook de assists voor de 1-0 van Bertrand Traoré én de 2-0 van Kenneth Taylor. Vooral het balletje waarmee hij Taylor in staat stelde om te scoren was van grote klasse.

