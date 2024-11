Vandaag Inside heeft geen last van Ajax en AZ: ‘Dit is wel heel laag’

Vandaag Inside heeft, in tegenstelling tot andere talkshows, ‘wonderlijk genoeg’ steeds minder last van het voetbal, stelt Tina Nijkamp op Instagram. Donderdagavond keken er op SBS 6 gemiddeld ruim één miljoen kijkers naar de uitzending van het programma met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Dit terwijl tegelijkertijd ook wedstrijden van Ajax en AZ in de Europa League op het programma stonden.

Ajax nam het om 21.00 uur in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Maccabi Tel-Aviv, terwijl voor AZ tegelijkertijd een duel met Fenerbahçe op het programma stond. Toch trokken beide clubs niet heel erg veel bekijks op Ziggo Sport. Naar de wedstrijd van Ajax keken 621.000, terwijl AZ slechts 82.000 kijkers trok. “Dat is wel heel laag”, concludeert Nijkamp.

De wedstrijd tussen OGC Nice en FC Twente, die begon om 18.45 uur, trok 362.000 kijkers naar Ziggo Sport. Nijkamp denkt dan ook dat de talkshows, zoals Bar Laat en Humberto, last hadden van het voetbal. "Voetbal hielp vooravond, prime time en late night niet, al waren de scores op Ziggo Sport nog niet al te hoog”, schrijft ze.

Vandaag Inside scoort boven de miljoen

Wel is er één uitzondering, zo constateert Nijkamp. “VI lijkt wonderlijk genoeg steeds minder last te hebben van voetbal en scoort boven de miljoen”, plaatst ze in een Instagram Story. Donderdagavond keken er ruim één miljoen mensen naar het programma. Daarmee is Vandaag Inside terug te vinden op een vierde plaats in de dag top 25 qua kijkcijfers. De afgelopen dagen was het programma volop in het nieuws, nadat Derksen maandagavond na een akkefietje met Genee de studio verliet.

