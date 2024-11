Van Hooijdonk komt met meer duiding over vermeend racisme jegens Bokila

kan niet degene zijn die racistisch heeft bejegend, zo stelt Pierre van Hooijdonk, technisch adviseur van NAC Breda. De spits van Willem II zou namelijk in het Nederlands zijn bejegend, een taal waar de Nieuw-Zeelandse Garbett geen woord van zou beheersen.

Na afloop van de Brabantse derby tussen Willem II en NAC Breda (2-2) ging Bokila door het lint, waarbij hij door meerdere ploeggenoten en stafleden in bedwang moest worden gehouden. In gesprek met ESPN lichtte de spits toe dat een speler van NAC een racistische opmerking naar hem zou hebben gemaakt. “Bij mij gaan dan de lichten uit”, stelde Bokila. In gesprek met NOS gaf de aanvaller uiteindelijk aan dat Garbett degene was die volgens hem wat had gezegd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jeremy Bokila wordt via Instagram op walgelijke wijze racistisch bejegend

Volgens de middenvelder van NAC is er echter sprake van een misverstand, dus heeft hij contact opgenomen met Bokila, zo maakten de Bredanaars zondagavond bekend. “Vooropgesteld willen we duidelijk maken dat NAC zich distantieert van elke vorm van racisme. Garbett herkent zich totaal niet in de aantijging door de speler”, schrijft De Parel van het Zuiden op de clubwebsite. “De aantijging berust volgens hem op een verkeerde waarneming. Dit wordt onderstreept door lezingen van diverse ooggetuigen. Garbett heeft contact gezocht met Bokila om dit misverstand de wereld uit te helpen.”

LEES OOK: Studio Voetbal haalt genadeloos uit: 'Is hij Thuisbezorgd halen? Aan het poepen?'

Garbett spreekt geen Nederlands

Bij Studio Voetbal, waar Van Hooijdonk is aangeschoven, wordt de situatie besproken. “Ik kan beamen dat het Garbett niet is geweest”, is de voormalig spits stellig. “Bokila is namelijk in het Nederlands racistisch bejegend. Garbett spreekt geen woord Nederlands.” Wie er wel iets zou hebben gezegd, durft Van Hooijdonk niet te zeggen. Daarvoor wil hij eerst het onderzoek afwachten. “Maar hier wil je als club niet mee geassocieerd worden.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Valentijn Driessen ziet een nieuwe smaakmaker in de Eredivisie.