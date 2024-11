Zo deed Oranje-opponent Spanje het in de groepsfase van de Nations League

Het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman is in de kwartfinale van de Nations League gekoppeld aan Spanje. De Oranje-opponent wist de groep in de Nations League met overtuiging winnend af te sluiten. FCUpdate neemt de prestaties van La Furia Roja in de groepsfase van de Nations League onder de loep.

EK-winnaar Spanje was ingedeeld in Groep 4 van Divisie A met Denemarken, Servië en Zwitserland. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente begon de nieuwe editie van de Nations League in september met een uitwedstrijd tegen Servië. Hoewel Spanje de bovenliggende partij was, wisten de bezoekers de Servische muur niet te slechten: 0-0.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede speelronde ging Spanje op bezoek bij Zwitserland. Al na vier minuten kwam La Furia Roja op een 0-1 voorsprong door een treffer van Joselu. Een snelle gelijkmaker van Becir Omeragic werd vanwege een overtreding afgekeurd, waarna Spanje binnen het kwartier op een 0-2 voorsprong kwam door een treffer van Fabían Ruiz. Door een rode kaart aan Spaanse zijde van Robin Le Normand en de aansluitingstreffer van Zeki Amdouni vlak voor rust, leek de thuisploeg terug te komen in de wedstrijd. Een Zwitserse storm leverde alleen niets op en via treffers van opnieuw Fabián Ruiz en Ferran Torres liep Spanje uit naar 1-4.

LEES OOK: Spaanse media verrassen met mening over tweeluik met Oranje

Thuis tegen Denemarken had Spanje, ondanks een veldoverwicht, ook grote moeite om de score te openen. Pas elf minuten voor tijd wist Spanje de trekker over te halen. Een droge knal van Martin Zubimendi, uit een afvallende bal, was de Deense doelman Kasper Schmeichel te machtig. In eigen huis tegen Servië kwam Spanje net als tegen Zwitserland vroeg op voorsprong. Verdediger Aymeric Laporte opende na vijf minuten de scoren. Toch had Spanje grote moeite om het duel vroegtijdig te beslissen. In het Estadio Nuevo Arcángel was La Furia Roja heer en meester. Pas in de 65ste minuut maakte de regerend Europees kampioen de 2-0 via Álvaro Morata. Na een rode kaart van Serviër Strahinja Pavlovic liep Spanje uit naar 3-0 door een treffer van Álex Baena.

© Imago

Op bezoek bij Denemarken in de vijfde speelronde van de Nations League had Spanje wat meer moeite. De wedstrijd was gelijkopgaand, maar door een treffer van Mikel Oyarzabal in de vijftiende minuut en een treffer van Ayoze Pérez in de 58ste stond er na zestig minuten voetbal een 0-2 voorsprong voor de Spanjaarden op het scorebord. Via Gustav Isaksen kwamen de Denen terug tot 1-2, maar een gelijkmaker zat er niet in.

In de laatste speelronde tegen Zwitserland had Spanje opnieuw het betere van het spel en kwam het na 32 minuten op voorsprong via Yeremi Pino. De ploeg van De la Fuente wist geen afstand te nemen van de Zwitsers, waardoor ze na iets meer dan een uur spelen op gelijke hoogte kwamen via Joël Monteiro. Lang konden de bezoekers niet genieten van de gelijkmaker, want binnen vijf minuten tekende Bryan Gil voor de 2-1. Vijf minuten voor het einde van de officiële speeltijd kwam Zwitserland opnieuw op gelijke hoogte. Vanaf de strafschopstip schoot Andi Zeqiri de 2-2 tegen de touwen. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, maar na een overtreding van de Zwitserse middenvelder Vincent Sierro op Bryan Zaragoza ging de bal opnieuw op de stip. De 23-jarige Spaanse aanvaller ging zelf achter de bal staan en schoot raak: 3-2.

LEES OOK: Pijnlijke en veelzeggende reacties op loting Oranje in de Nations League: 'Beter voor iedereen'

Met overmacht en zonder nederlaag heeft Spanje Groep 4 van Divisie A winnend afgesloten. De ploeg van De la Fuenta behaalde met zestien punten bijna de honderd procent score. Ook de doelcijfers van Spanje zijn met dertien doelpunten voor en slechts vier tegen meer dan prima te noemen.

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 Spanje 5 1 0 16 13 4 9 2 Denemarken 2 2 2 8 7 5 2 3 Servië 1 3 2 6 3 6 -3 4 Zwitserland 0 2 4 2 6 14 -8

Spanje in voorgaande edities Nations League

In de voorgaande drie edities van de Nations League boekte Spanje wisselend succes. Tijdens de eerste editie (2018/2019) van het toen nog nieuwe toernooi van de UEFA, dat de oefenwedstrijden moest vervangen, eindigde Spanje als tweede in de poule met Engeland (groepswinnaar) en Kroatië. Daarmee wist La Furia Roja geen plaatsing voor de Final Four af te dwingen.

Tijdens de tweede editie (2020/2021) werd Spanje groepswinnaar in een groep met Duitsland, Zwitserland en Oekraïne. In de Final Four werd Spanje in de halve finale gekoppeld aan Italië. Die wedstrijd werd met 1-2 gewonnen waarna een finale volgde tegen Frankrijk. Deze wisten de Spanjaarden niet te winnen. In Milaan ging de ploeg van toenmalig bondscoach Luis Enrique met 1-2 onderuit tegen de mannen van Didier Deschamps.

LEES OOK: Loting WK-kwalificatie: Nederlands elftal door Nations League nog in wachtkamer

Driemaal was wel scheepsrecht voor de Spanjaarden. Na het winnen van de groep met Portugal, Zwitserland en Tsjechië, wist Spanje de Final Four van 2022/2023, die in Nederland gehouden werd, winnend af te sluiten. In de halve finale wist Spanje in Enschede met 2-1 te winnen van Italië. Doordat Kroatië de andere halve finale na de verlenging met 2-4 wist te winnen van Nederland ging de finale tussen Kroatië en Spanje. Na 120 minuten spelen stond er in de Rotterdamse Kuip nog altijd 0-0 op het scorebord, waardoor strafschoppen uitsluitsel moesten geven. Spanje nam deze beter en won na penalty’s met 4-5.

© Imago

Balans Nederland tegen Spanje

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Revolutionaire wijziging bij Oranje geopperd: 'Het is prachtig, maar erg tricky'

Bondscoach Ronald Koeman krijgt het advies om een grote ingreep te doen bij Oranje.