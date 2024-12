Bekervoetbal leeft als nooit tevoren bij Ajax en PSV: topclubs brengen fraai nieuws

PSV kan dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Koninklijke HFC in de tweede ronde van de KNVB-beker rekenen op een uitverkocht huis. Dat geldt ook voor Ajax aanstaande donderdag tegen Telstar.

PSV heeft dinsdagavond het een en ander recht te zetten. De Eindhovenaren maakten onlangs veel indruk door zowel FC Utrecht als FC Twente met speels gemak aan de kant te zetten, maar zijn er niet in geslaagd de ruime overwinningen in de Eredivisie een passend vervolg te geven. Ze leden op bezoek bij Stade Brest een pijnlijke nederlaag in de Champions League en kwamen een paar dagen later op bezoek bij sc Heerenveen opnieuw slecht voor de dag, resulterend in een 1-0 nederlaag. Het was voor het eerst sinds de aanstelling van Peter Bosz dat PSV tweemaal op rij verloor.

Geen prettige aanloop richting de kraker van Feyenoord van komende zondag. Maar voordat de focus bij PSV op het duel met de Rotterdammers kan, staat in het eigen Philips Stadion eerst nog het bekerduel met de amateurs van Koninklijke HFC op het programma. Dat mag - op papier althans - natuurlijk geen problemen opleveren voor PSV. Bosz liet er maandag in ieder geval geen misverstand over bestaan. De hoofdtrainer beloofde dinsdagavond ‘gewoon’ een sterke elf het veld in te sturen. Het zal nog moeten blijken welke spelers hun opwachting zullen maken, maar zij zullen in elk geval in een uitverkocht Philips Stadion aantreden.

PSV maakt niet lang voor de aftrap in Eindhoven bekend dat het stadion is uitverkocht voor de ontmoeting met de amateurclub uit Haarlem. Koninklijke HFC is overigens bezig aan een moeizaam seizoen in de tweede divisie. Het haalde 24 punten uit de eerste zeventien wedstrijden en bezet daarmee de negende plaats. De generale repetitie voor het duel met PSV resulteerde dan wel weer in een knappe 1-2 overwinning bij HHC Hardenberg. In de vorige bekerronde stuntte Koninklijke HFC nog door FC Emmen met een 1-0 nederlaag uit het toernooi te knikkeren.

Ajax in volle Johan Cruijff ArenA tegen Telstar

Waar PSV dinsdagavond al in actie komt in de KNVB-beker, is het donderdagavond de beurt aan Ajax. De Amsterdammers herstelden zich afgelopen zondag tegen Almere City enigszins van de nederlagen tegen AZ en Lazio en zullen er alles aan gelegen zijn zich dit seizoen wél te plaatsen voor de derde ronde van de KNVB-beker. Een jaar geleden ging het mis tegen de amateurs van Hercules. Waar toenmalig trainer John van ’t Schip - die tijdens het bekerduel in Utrecht niet van de partij was wegens familieomstandigheden - destijds koos voor een basiself bestaande uit veelal reservespelers, lijkt Telstar, de tegenstander donderdag, z’n borst nat te kunnen maken. Francesco Farioli gaf tegen Almere City immers nog een aantal belangrijke spelers rust.

De Amsterdamse achterban zal in de laatste thuiswedstrijd van dit jaar getrakteerd willen worden op een mooie avond met veel doelpunten én een ticket voor de volgende ronde van het bekertoernooi. De ontmoeting met Telstar, de huidige nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie, heeft in ieder geval aardig wat interesse gewekt. Naast PSV maakt ook Ajax melding van een uitverkocht huis. Een bomvolle Johan Cruijff ArenA dus donderdagavond.

