Ajax dicht bij contractverlenging: ‘Gaat niet lang meer duren’

verwacht spoedig een nieuw contract te gaan tekenen bij Ajax. De verdediger is dit jaar doorgebroken in de hoofdmacht van de Amsterdammers, die graag met hem verder willen. Een akkoord is nog niet bereikt.

Halverwege november kwam naar buiten dat Ajax en Youri Baas ‘nagenoeg rond’ zouden zijn over een nieuw contract. Volgens Mike Verweij moesten de verdediger, die nog vastligt tot medio 2026, en Ajax enkel nog afspreken voor hoe lang de 21-jarige linkspoot zou gaan bijtekenen. Een dag later bevestigde Baas in gesprek met Andy van der Meijde dat hij inderdaad met Ajax in gesprek is.

Hoewel het sindsdien stil is rondom de contractverlenging van Baas, lijkt het er sterk op dat de mandekker binnenkort zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis zal zetten. In de podcast van Ajax Life wordt de jongeling gevraagd naar de onderhandelingen, waarna hij met een vrij duidelijk antwoord aan komt zetten. “Ik denk dat het niet heel lang meer gaat duren”, stelde Baas.

Volgens Verweij waren Baas en Ajax het een maand geleden dus al eens over zaken als zijn salaris, maar moest enkel nog de contractduur worden afgesproken. De journalist stelde dat de verdediger zijn contract zou gaan verlengen tot medio 2028 of medio 2029. Vooralsnog heeft Baas nog niet bevestigd of dit klopt.

