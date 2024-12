Damián van der Vaart, zoontje van Rafael, schittert bij Jong Ajax met uitstekend doelpunt

Damián van der Vaart heeft woensdagmiddag zijn eerste goal namens Jong Ajax gemaakt. De zoon van voormalig Oranje-international, die normaal gesproken deel uit maakt van de Onder 19 van de Amsterdammers, zette de 1-5 op het bord tegen Tottenham Hotspur O21.

Jong Ajax veegde woensdagavond de vloer aan met de leeftijdsgenoten van Tottenham in de Premier League International Cup, een internationaal toernooi voor beloftenploegen. De bezoekers stonden na 45 minuten al op 1-3, door goals van Jaydon Banel (twee) en ééntje van Rayane Bounida. Het doelpunt van laatstgenoemde was van grote schoonheid.

Na rust gingen de talenten van Ajax vrolijk verder en werd het score al snel uitgebreid naar 1-4, door een eigen goal van Tottenham-keeper Aaron Maguire. Daar bleef het niet bij, want ook Van der Vaart deed een duit in het zakje. De middenvelder, die zijn debuut in het betaalde voetbal nog moet maken, zette de 1-5 op het bord met een kopbal van dichtbij. Jan Faberski legde de bal panklaar op het hoofd van de zoon van oud-international Rafael van der Vaart.

Jan Faberski with a great assist, Damian Van der Vaart with the goal! 👌⚽️ https://t.co/B0re4hLDxB — Ajax Youth Academy (@AjaxYA) December 18, 2024

