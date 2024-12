Kwakman pleit voor meer basisplaatsen bij Ajax, maar verwacht reserverol tegen Almere City

Kees Kwakman heeft donderdagavond in de nasleep van de ontmoeting tussen Ajax en Lazio in de Europa League de loftrompet gestoken over . De analist van ESPN is van mening dat Francesco Farioli de rechtsbuiten gewoon een keer een paar wedstrijden op rij moet laten starten.

Traoré was in het seizoen 2016/17 al actief bij Ajax. Hij had toen een belangrijk aandeel in het succes van de ploeg van toenmalig trainer Peter Bosz, die in de Europa League tot de finale reikte. Toen van de zomer bekend werd dat Ajax en Traoré een nieuwe samenwerking zouden beginnen, werden die herinneringen dan ook meteen weer opgehaald. Maar er waren ook twijfels. Traoré kampte de laatste jaren met blessureleed en slaagde er na zijn seizoen bij Ajax eigenlijk nergens écht in zijn oude niveau aan te tikken. Hij arriveerde afgelopen zomer dan ook niet helemaal fit in Amsterdam en het duurde even voordat hij klaar was voor een basisplaats.

Traoré kwam inmiddels al 24 keer in actie voor Ajax en staat momenteel op zeven doelpunten en vier assists. Hij was donderdagavond verantwoordelijk voor de Amsterdamse gelijkmaker tegen Lazio. Hoewel Traoré aan de bal ook vaak genoeg vreemde en verkeerde keuzes maakte, heeft Kwakman wel degelijk kunnen genieten van het optreden van de aanvaller uit Burkina Faso. “Het is toch wel gewoon leuk om naar te kijken, omdat er bij hem ook iets gebeurt. Alleen hij heeft, met name in die eindfase, te vaak dat hij een gekke keuze maakt”, zo zegt Kwakman in het programma Voetbalpraat op ESPN. “Dat hij dat toch nog even een een-tweetje wil of de bal met z’n buitenkantje speelt.”

Kwakman pleit voor meer basisplaatsen voor Traoré

Vincent Schildkamp heeft met enige verbazing naar het optreden van Traoré zitten kijken. Volgens de commentator van ESPN en Ziggo Sport was dat typerend voor het spel van Ajax. “Hij schiet een bal schitterend in de kruising, vervolgens verspeelt hij vijftien ballen achter elkaar en dan schiet hij weer een bal met zijn binnenkant op de lat. Een prachtige bal. Maar het was dus eigenlijk zoals Ajax voetbalt”, zo klinkt het. Kwakman hoopt desondanks dat Traoré nu een paar wedstrijden achter elkaar de kans krijgt op de rechtsbuitenpositie. “Ik vind wel dat hij (Farioli, red.) Traoré gewoon vijf wedstrijden moet opstellen als rechtsbuiten. Maar die zit nou zondag weer op de bank. Die jongen komt natuurlijk ook nooit lekker in zijn ritme. Die moet nu gewoon weer negentig minuten spelen!”

Het verhaal dat Traoré niet meer fit zou zijn, gaat volgens Kwakman niet meer op. “Volgens mij ben je in december ongeveer wel fit. Nou… Dan kan die jongen ook gewoon vertrouwen krijgen en misschien Ajax ook bij de hand nemen. Dan kan Godts dat aan de andere kant doen als hij fit is. Nou, dan heb je bij Ajax al twee man die iets kunnen creëren. Dat hebben ze ook gewoon nodig”, aldus de voormalig voetballer van onder meer FC Groningen en NAC Breda.

Ajax speelt zondag thuis tegen Almere City. Vier dagen later wacht het bekerduel met Telstar in de Johan Cruijff ArenA, alvorens de Amsterdammers de eerste seizoenshelft op 22 december afsluiten met een bezoek aan Sparta Rotterdam.

