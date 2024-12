Jaïro Riedewald, ex-Ajax, valt stil: ‘Dat is een gevoelig onderwerp, man’

Jaïro Riedewald (28) denkt zo nu en dan nog wel eens aan Abdelhak Nouri, aan wie hij goede herinneringen bewaart. De middenvelder van Antwerp FC speelde in jeugdelftallen van Ajax samen met Nouri, die in 2017 werd getroffen door een hartstilstand en daardoor noodgedwongen een punt achter een veelbelovende voetbaltoekomst moest zetten.

Op 8 juli 2017 kwam er abrupt een einde aan de voetballoopbaan van de aanvallende middenvelder, die tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen in elkaar zakte. Nouri kreeg een hartstilstand en omdat er niet adequaat gehandeld werd, liep de voormalig voetballer blijvende hersenschade op. De oud-Ajacied ligt niet meer in coma en woont aangepast in Amsterdam-West. Broer Abderrahim Nouri kwam op 2 april 2024 met een update over de toestand van Abdelhak Nouri.

Riedewald heeft nog altijd moeite met het onderwerp. In een interview tegenover Het Laatste Nieuws komt de situatie aan bod. De 28-jarige verdedigende middenvelder vertelde een aantal jaar geleden dat hij ‘nog iedere dag aan Nouri dacht’. “Dat is een gevoelig onderwerp, man. Hij is een jaar jonger dan ik, maar we trokken in de jeugdopleiding van Ajax vaak samen op. Binnen en buiten de club. Hij is een goede vriend. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is”, begint Riedewald, die volgens het Belgische medium ‘stilviel’ na de vraagstelling.

‘Frenkie de Jong belde me om het te vertellen’

“Ja, dat blijft een ‘dingetje’ en dat zal nooit weggaan. Ik herinner me nog de dag dat ik het hoorde. Ik was in Engeland voor mijn medische keuring en Frenkie de Jong belde me om te vertellen wat er aan de hand was en wat de gevolgen konden zijn. Er zijn geen woorden om te omschrijven wat je dan voelt. Snap je?”, vervolgt de linkspoot, die 93 keer in actie kwam namens Ajax.

‘Het kan levens redden’

Nouri ‘is en blijft’ een vriend van Riedewald, die de oud-voetballer nog regelmatig opzoekt. “Ik wil er zijn voor hem en zijn familie. Weet je: ik vind het positief dat de verschillende instanties bezig zijn om zulke zaken te voorkomen”, aldus de voetballer van Antwerp FC. In Engeland volgden voetballers een EHBO-cursus. “Doe je die één keer, weet je welke stappen je moet volgen en wat je moet doen in bepaalde situaties. Het kan het leven redden van een collega of zelfs van een voorbijganger op straat. Daar mag je niet te lui in zijn. Zeker doen”, sluit Riedewald af.

