Alles wat je moet weten over Lazio Roma, de volgende opponent van Ajax

Ajax neemt het aankomende donderdag op tegen Lazio, titelkandidaat in Serie A en koploper in de Europa League. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de Romeinen.

Lazio komt de Italiaanse hoofdstad Rome, en is opgericht in 1900, enkele maanden eerder dan Ajax. 'Lazio' is de naam van de streek waar Rome in ligt, en vindt zijn oorsprong bij 'de Latijnen', een volk dat er eerder leefde en de Latijnse taal ontwikkelde. In de jaren van de vorige eeuw werd Lazio een grote Italiaanse club, maar het duurde nog tot 1958 tot het de eerste prijs pakte, de Coppa Italia. De Scudetto (het schildje wat synoniem staat aan een landskampioenschap in Italië) werd in 1974 voor het eerst veroverd. De tweede en tevens laatste landstitel dateert van het jaar 2000.

© Imago

Achterban van Lazio

Bij Lazio denken veel mensen al snel aan de fans van de club. Zij staan namelijk niet bekend als lieverdjes. Delen van de fanschare hebben fascistische en extreemrechtse ideeën en uiten deze ook. Zo worden er nog steeds liederen uit de tijd van dictator Benito Mussolini gezongen tijdens wedstrijden van de club. Er staat tevens een eerbeeld van Mussolini voor Stadio Olimpico, het stadion dat wordt gedeeld met stadsgenoot AS Roma. Dat is ook één van de redenen waarom het duel van donderdagavond zonder uitpubliek gespeeld zal worden: onrust en geweld moet koste wat kost worden voorkomen.

© Imago

© Imago

Nederlanders in Rome

Meerdere grote Nederlandse namen hebben in het verleden voor Lazio gespeeld. Zo droegen Aron Winter, Jaap Stam en Stefan de Vrij (nu Internazionale) ooit het lichtblauw-wit. Momenteel speelt er één Nederlander bij Lazio: Tijjani Noslin. De aanvaller kwam eerder dit jaar over van Hellas Verona en speelde eerder voor Fortuna Sittard. De speeltijd van Noslin bij Lazio is wisselend, al is de 25-jarige over het algemeen geen basisspeler. De Amsterdammer treft Ajax wel nu hij flink in vorm is: in de laatste twee duels, beide met Napoli, scoorde hij in 108 minuten drie keer en gaf hij één assist.

Lazio is een van de verrassingen van dit seizoen. Niet alleen in eigen land doet de ploeg het goed, in de Europa League zijn I Biancocelesti trotse koploper. Vier van de vijf wedstrijden werden gewonnen, alleen in de laatste wedstrijd, thuis tegen Ludogorets Razgrad, werd er gelijk gespeeld. In de Serie A staat de ploeg van Marco Baroni vijfde, maar de verschillen zijn klein. Koploper Atalanta staat slechts drie punten voor. Het is overigens terecht dat Lazio zo goed presteert: op basis van de onderliggende cijfers (expected goals) is Lazio de derde ploeg van Italië. Het verschil tussen uit en thuis is wel flink: dat is dan weer een voordeel voor Ajax. Thuis pakte Lazio 2,71 punten per wedstrijd, uit is dat dit seizoen slechts 1,50.

© Imago

Treffen met Twente

Eerder dit seizoen trof Lazio FC Twente al in Enschede, in de Europa League. Die wedstrijd had een wedstrijd kunnen worden, ware het niet dat Lars Unnerstall in de elfde minuut rood pakte en al vroeg mocht inrukken. Pedro zorgde in de 35e minuut toen voor de 0-1, waarna Gustav Isaksen het verschil op het veld in de score uitdrukte en er vlak voor tijd 0-2 van maakte. Tijdens dat duel werd Loum Tchaouna ook racistisch bejegend, iets waar FC Twente voor beboet is en onderzoek naar doet. De 21-jarige Fransman werd vlak voor tijd gewisseld en liet meteen zijn onvrede blijken over de gang van zaken.

© YouTube Lazio

Trainer en selectie

Coach Marco Baroni wordt in Italië bedolven onder de complimenten. De trainer was tussen 2021 en 2023 coach van Lecce en vervolgens een jaar van Hellas Verona. Deze teams waren gedoodverfd om te degraderen, maar Baroni hield ze in de Serie A. En na het vertrek van Luis Alberto, Ciro Immobile en Felipe Anderson kan het bijna een wonder genoemd worden dat de oefenmeester met veel nieuwe en jonge spelers zo uitmuntend presteert.

Lazio speelt dit seizoen normaal gesproken in een 4-2-3-1-formatie. Daarbij is linksback Nuno Tavares een smaakmaker. De Portugees mislukte na Benfica bij Arsenal, rechtte zijn rug bij Marseille en probeerde het nog eens in Engeland bij Nottingham Forest. Ook dat ging niet als gewild, maar dit seizoen heeft de man uit Lissabon al acht assists achter zijn naam staan.

In de aanval zijn er meerdere spelers die een doelpunt kunnen maken. Mattia Zaccagni heeft al vijf goals op zijn naam staan, terwijl Boulaye Dia een slimme speler is die twee seizoenen geleden al zestien Serie A-goals maakte voor laagvlieger Salernitana. Dit seizoen lijkt hij zijn beste vorm terug te vinden. Beide spelers beginnen echter waarschijnlijk niet in de basis donderdag, ook omdat zondag Internazionale wacht. Als Lazio zich inhoudt voor die topper, kan dat voordelig werken voor Ajax. Verder is Valentin Castellanos het uithangbord van de ploeg als spits, maar de Argentijn mist ook veel kansen. Aangezien hij niet in actie kan komen tegen Inter door een schorsing, start hij op zeker in Amsterdam.

Vermoedelijke opstelling Lazio tegen Ajax:

Mandas;

Lazzari, Gila, Patric, Tavares;

Dele-Bashiru, Rovella;

Tchaouna, Pedro, Noslin;

Castellanos.

Het duel vangt donderdag om 21:00 aan.