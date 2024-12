Maarten Martens hekelt arbitrage bij NAC - AZ: 'Dit is heel bizar, echt heel bizar dit'

AZ-trainer Maarten Martens is op zijn zachtst gezegd not amused met het optreden van de arbitrage tijdens de uitwedstrijd tegen NAC Breda (1-2). De Belgische oefenmeester van de Alkmaarders vindt het onverklaarbaar dat de openingstreffer van de thuisploeg is goedgekeurd door de arbitrage.

Elías Már Ómarsson schoot NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion na twaalf minuten op een 1-0 voorsprong. Tijdens de aanval dook er plots een tweede bal op in het strafschopgebied van de Alkmaarders. Scheidsrechter Edwin van de Graaf besloot het spel niet stil te leggen. Ook de VAR greep uiteindelijk niet in, waardoor de goal van de Parel van het Zuiden bleef staan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: AZ is furieus na goal, die ontstaat terwijl twee ballen in het strafschopgebied liggen

"Dit is heel bizar toch?", vraagt Martens zich hardop af nadat hij door ESPN geconfronteerd wordt met de beelden. De arbitrage stelde dat de tweede bal geen invloed had op het spel. "Dat was ook de uitleg die we van de vierde official kregen. We hebben allemaal emoties en de belangen zijn groot. Als dan deze uitleg komt, dan vind ik dat ik nog vrij rustig ben gebleven."

LEES OOK: NAC - AZ ontspoort volledig door toedoen van Mexx Meerdink en Ruben van Bommel

Martens vindt dat scheidsrechter ligt te slapen

Martens blijft vervolgens hangen in zijn ongeloof. "Het is eigenlijk bizar dat dan ook nog die uitleg komt dat het geen invloed heeft op het spel. Ik vind dat de scheidsrechter dan ligt te slapen", vervolgt Martens kritisch. "En ik weet niet wat de VAR dan aan het doen is? Kunnen ze hier niet op ingrijpen of zitten ze al aan het kerstmaal? Dit is heel bizar, echt heel bizar dit."

Maarten Martens keek met grote verbazing naar de openingstreffer van NAC Breda 🤨



"Kan de VAR daar niet op ingrijpen of zitten ze al aan het kerstmaal? Echt heel bizar dit" 🎄#nacaz — ESPN NL (@ESPNnl) December 15, 2024

Vind jij dat de scheidsrechter juist handelde door het doelpunt van NAC goed te keuren ondanks de tweede bal op het veld? Laden... 24.3% Ja, het had geen invloed op het spel 75.7% Nee, de scheidsrechter had het doelpunt moeten afkeuren 103 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Theo Janssen, Youri Mulder en Marco van Basten noemen AZ'er ‘het grootste voetbaltalent van Nederland’

Volgens de analisten van Rondo speelt het grootste voetbaltalent van Nederland bij AZ.