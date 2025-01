Beerschot houdt woord: Kuyt krijgt vlak voor 1 januari enorme opsteker

Het transferverbod dat zaterdag aan het Beerschot van Dirk Kuyt werd opgelegd is nú alweer opgeheven. De Belgische hekkensluiter heeft de achterstallige betalingen aan verschillende partijen alsnog voldaan en mag deze winter daarom toch de transfermarkt op.

Kuyt moet met zijn elftal, waarmee hij afgelopen seizoen promoveerde naar het hoogste niveau, in de tweede seizoenshelft vol aan de bak om degradatie te voorkomen. Na twintig speelronden staat Beerschot met twaalf punten op de zestiende en laatste plaats in de Jupiler Pro League. De achterstand op de 'veilige' twaalfde plaats, die nu wordt bezet door KVC Westerlo, bedraag al elf punten.

Artikel gaat verder onder video

In dat kader hielp het absoluut niet mee dat Beerschot vlak voor de winterse transfermarkt open gaat een transferverbod kreeg opgelegd. Beerschot heeft namelijk schulden uitstaan bij onder meer de Belgische voetbalbond en kon niet aantonen dat een aantal betalingen die het had moeten doen tijdig waren voldaan. De club gaf daarvoor zelf als verklaring dat een aantal overboekingen door de feestdagen vertraagd werd en beloofde maandag de resterende bedragen over te gaan maken.

Beerschot houdt woord: transferverbod dinsdag opgeheven

De Belgische krant Het Nieuwsblad meldt dat Beerschot woord heeft gehouden en dat de club de achterstallige bedragen alsnog heeft voldaan. Als gevolg daarvan zou het transferverbod daarmee op dinsdag alweer zijn opgeheven en mag de club dus alsnog de markt op om de selectie te versterken in de strijd tegen degradatie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Valentijn Driessen ziet een nieuwe smaakmaker in de Eredivisie.