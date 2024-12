Vermoedelijke opstelling Feyenoord: eerste basisplaats sinds 22 september

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft in zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk een basisplaats ingeruimd voor . Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De Mexicaan liep in september een bovenbeenblessure op en leek dit kalenderjaar niet meer in actie te komen, maar maakte onlangs op bezoek bij Manchester City al zijn rentree en kwam ook vorige week in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard als invaller binnen de lijnen. Zaterdagavond lijkt hij dus eindelijk weer een keer aan de aftrap te beginnen.

Giménez was in het afgelopen seizoen een van de opvallendste spelers bij Feyenoord. De spits was voor de winterstop niet te houden en maakte het ene na het andere doelpunt, maar viel in de tweede seizoenshelft ver terug. Giménez was er alles aan gelegen om dit seizoen zijn niveau van de eerste maanden van de voorbije jaargang te halen en ging in ieder geval goed van start. Hij scoorde tweemaal tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en vond ook op bezoek bij PEC Zwolle twee keer het net. De Mexicaan liep op 22 september tegen NAC echter een bovenbeenblessure op, die hem ruim twee maanden aan de kant zou houden.

Giménez maakte op bezoek bij Manchester City zijn rentree binnen de lijnen en had met een treffer een belangrijk aandeel in de historische comeback. De centrumspits kwam een paar dagen later tegen Fortuna Sittard opnieuw als invaller binnen de lijnen en bezorgde zijn ploeg met een fabelachtige omhaal een zwaarbevochten punt. Na twee invalbeurten mag hij zich opmaken voor een basisplaats, zo verwacht het AD. Het wordt dan de eerste keer sinds 22 september dat Giménez aan de aftrap verschijnt.

De rentree van Giménez in de basis gaat ten koste van Zépiqueno Redmond. Het zal niet de enige wijziging zijn bij Feyenoord ten opzichte van het thuisduel met Fortuna Sittard. Feyenoord bracht vrijdag het slechte nieuws naar buiten dat Jordan Lotomba de komende maanden niet in actie zal komen. De zomeraanwinst wordt tegen Fortuna Sittard mogelijk vervangen door Givairo Read. Antoni Milambo keert naar verluidt eveneens terug in de basis, waardoor Ramiz Zerrouki weer plaats moet nemen op de bank. Priske houdt voor de rest vast aan dezelfde namen als vorige week.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Smal; Milambo, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.

