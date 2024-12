Michiel Kramer vindt dat ESPN-analist per direct VAR in Eredivisie moet worden

is er voorstander van zijn dat oud-voetballers als Danny Koevermans en Geert den Ouden, die inmiddels scheidsrechter zijn geworden, een functie zouden gaan bekleden bij de KNVB. Kramer denkt dat het verstandig is om van de kennis en ervaring van oud-voetballers, die al actief zijn als scheidsrechter, gebruik te maken.

In het programma Rijnmond Sport worden de arbitrale dwalingen van de afgelopen speelronde besproken. Zo ging scheidsrechter Edwin van de Graaf samen met videoscheidsrechter Jannick van der Laan volledig de mist in tijdens de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle. Kramer ziet een zorgelijke ontwikkeling: "Het is schandalig. Hoe veel fouten zijn er al niet gemaakt? Even serieus, de VAR zou toch moeten helpen?"

Kramer vervolgt: "Wij hebben ook al zo vaak gezegd: zet nou Danny Koevermans en Geert den Ouden daar neer", doelt de 36-jarige spits op de twee voormalig profvoetballers, die momenteel actief zijn als scheidsrechters in het amateurvoetbal. De boomlange aanvaller van RKC Waalwijk denkt dat de ervaringen van de twee oud-aanvallers een toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor het Nederlandse scheidsrechtersgilde.

Kramer is niet de enige voetballer die graag zou zien dat oud-voetballers een functie gaan bekleden binnen de arbitrage. Eerder liet Pelle Clement zich al positief uit over een eventuele verandering: "Die (oud-voetballers) voelen het veel beter aan. Omdat zij dit soort situaties zelf hebben meegemaakt. Ik weet dan ook zeker dat ik nooit rood zou hebben gehad als een oud-voetballer in Zeist achter een scherm had gezeten", zei Clement nadat hij in 2021 een rode kaart ontving van scheidsrechter Jeroen Manschot.

