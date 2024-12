Mikheil Kavelashvili is verkozen tot president van Georgië, zo meldt de NOS. De voormalig voetballer stond tussen 1996 en 1999 onder contract bij Manchester City, waarvoor hij 29 duels speelde. Het was de eerste keer dat het Georgische volk niet mocht stemmen voor hun nieuwe president. De verkiezing van Kavelashvili leidt tot de nodige woede in het Oost-Europese land.

In Georgië is met Kavelashvili een oud-profvoetballer verkozen tot president. De voormalig spits werd verkozen door het kiescollege. In Georgië is de grondwet namelijk onlangs gewijzigd, waardoor burgers voor het eerst geen inspraak hadden in het presidentschap van hun land. Kavelashvili is zeer kritisch op de invloed van het Westen op Georgië en steunt Rusland en Vladimir Poetin.

Het feit dat er met Kavelashvili een pro-Russische president is gekozen, zorgt voor grote onvrede bij de Georgische bevolking. Voor het parlementsgebouw zouden honderden mensen demonstratie voeren. Dit doen ze onder meer door op straat te voetballen en rode kaarten op te steken naar het gebouw. Op die manier proberen ze Kavelashvili belachelijk te maken door middel van zijn voetbalverleden.

Verdenkingen van verkiezingsfraude

Of Kavelashvili ook daadwerkelijk president zal worden van Georgië, moet nog blijken. Zowel de oppositie als onafhankelijke waarnemers vermoeden namelijk dat er sprake is geweest van fraude. Het Europees Parlement wil zien dat er daarom binnen een jaar nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land dat kandidaat is voor een EU-lidmaatschap. Daarnaast heeft de huidige president van Georgië, Salome Zourabichvili, al duidelijk gemaakt dat ze de verkiezingsuitslag niet accepteert. Haar termijn loopt maandag af, maar ze is nu niet van plan af te treden. Pas na nieuwe verkiezingen onder internationaal toezicht, staat ze open haar positie te verlaten.

