PEC Zwolle-supporters krijgen hun zin: algemeen directeur vertrekt spoedig

PEC Zwolle moet een stuk eerder op jacht naar een nieuwe algemeen directeur. Xander Czaikowski maakte weliswaar twee maanden geleden al bekend na dit seizoen te stoppen als algemeen directeur van de Blauwvingers, maar ‘in het belang van de club’ is besloten de samenwerking eerder tot een einde te brengen. Czaikowski vertrekt per 1 januari. Daarmee gaat een grote wens van de Zwolse achterban in vervulling. Supporters keerden zich in de eerste seizoenshelft zeer regelmatig tegen Czaikowski.

PEC Zwolle-supporters hingen vorige week nog spandoeken op bij het stadion waarmee opnieuw werd gevraagd om het opstappen van onder andere Czaikowski. De algemeen directeur lag gedurende zijn dienstverband in Zwolle meer dan regelmatig in de clinch met de achterban. Zo toonde de harde kern zich onlangs nog zeer ontevreden over de gang van zaken. Voorafgaand aan het thuisduel met Fortuna Sittard werd er vuurwerk afgestoken op de tribunes, waardoor de wedstrijd nog vóór de aftrap tijdelijk werd gestaakt. Tijdens het duel werden er ook nog eens tientallen supporters door stewards van hun vak gehaald.

Gedoe met clubicoon Van Polen

Eerder dit seizoen was Czaikowski al het mikpunt van kritiek nadat PEC Zwolle en Bram van Polen besloten de stekker te trekken uit een traject dat laatstgenoemde zou gaan volgen. Van Polen zette na vorig seizoen een punt achter zijn loopbaan, maar heeft de ambitie om als algemeen directeur aan de slag te gaan en wilde bij PEC een traineeship ingaan en op verschillende afdelingen meekijken hoe het er buiten de lijnen aan toegaat. PEC Zwolle en Van Polen maakten medio augustus echter bekend dat het traject niet zou worden doorgezet. Van Polen had naar zijn mening recht op een transitievergoeding, maar de partijen kwamen er contractueel niet uit. Van Polen had bij ESPN zijn ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken in Zwolle.

In een reactie op het besluit van PEC Zwolle en Van Polen om niet met elkaar door te gaan richtten veel supporters zich tot Czaikowski. De hashtag #XanderOut werd veelvuldig gedeeld op social media en bij het stadion werd een spandoek opgehangen met de tekst: ‘Wie clubiconen niet eerst, is het Zwolsch blauw niet weert’. Ook tijdens het thuisduel met Feyenoord op 24 augustus moest de algemeen directeur het flink ontgelden. Czaikowski maakte in oktober al bekend na dit seizoen te zullen stoppen als algemeen directeur, maar nog voor de kerstdagen meldt PEC Zwolle dat ‘in het belang van de club’ is besloten om de samenwerking eerder te stoppen.

