Kenneth Perez wekt verbazing met uitspraak over Ajax - PSV: 'Nee... echt?!'

Kenneth Perez wekt in Dit was het Weekend de verbazing van presentator Milan van Dongen en mede-analist Kees Kwakman met een uitspraak over de wedstrijd tussen Ajax en PSV op 2 november jongstleden. De Deen noemt dat duel, waarin de Amsterdammers met 3-2 zegevierden, de slechtste wedstrijd die het elftal van Peter Bosz dit seizoen gespeeld heeft.

PSV besloot de eerste seizoenshelft zondagmiddag met een 3-0 zege op Feyenoord waar weinig op af te dingen viel. De regerend kampioen heeft daardoor halverwege de competitie een comfortabele voorsprong op de naaste belagers op de ranglijst: bij het ingaan van de winterstop volgen de nummers twee Ajax, drie FC Utrecht en vier Feyenoord op respectievelijk zes, zeven en tien punten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Verbazing om wat Peter Bosz gaat doen in de winterstop: ‘Hij verzoekt de goden’

In de eerste seizoenshelft verloor PSV twee keer: na het verlies bij Ajax ging het elftal van Bosz vorig weekend verrassend onderuit bij sc Heerenveen (1-0). Daarnaast ging het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord na strafschoppen verloren en leed PSV in Champions League-verband nederlagen tegen Juventus (3-1) en Stade Brest (1-0).

LEES OOK: Kenneth Perez vindt dat Noa Lang iets kan leren van Ruben van Bommel

Bosz noemt de wedstijd in Heerenveen als slechtste die zijn team het afgelopen halve seizoen heeft gespeeld, al vindt hij het verlies bij zijn oude club Ajax eveneens 'verschrikkelijk'. Perez denkt er echter anders over. "Dat kon eigenlijk ook niet. Ik vond Ajax eigenlijk misschien de slechtste wedstrijd van PSV", waarop Van Dongen uitroept: "Nee... echt?!". Kwakman zegt daarop ongelovig dat hij het duel in Heerenveen recent nog even bekeken heeft, maar Perez houdt voet bij stuk en legt uit: "Het was zó gemakzuchtig. Spelers als Saibari en Tillman, geweldige spelers, die echt zó hun ondergrens aantikten. Bij Heerenveen was het bijzonder slecht, maar zo'n wedstrijd tegen Ajax telt wel wat meer, toch?"

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang schiet het net kapot tijdens PSV - Feyenoord

Noa Lang opende op opvallende wijze de score in de topper tussen PSV en Feyenoord..