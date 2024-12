Grote zorgen om PSV: 'Dit is geen incident, Bosz raakt de grip kwijt'

Gertjan Verbeek maakt zich zorgen om PSV, dat afgelopen week op bezoek bij zowel Brest als sc Heerenveen met 1-0 verloor. De momenteel werkloze trainer bespeurt een zekere 'verzadiging' bij de koploper van de Eredivisie en stelt dat trainer Peter Bosz de grip op zijn selectie kwijt dreigt te raken.

Verbeek kijkt in zijn analyse verder dan de twee verliespartijen, zo blijkt maandagavond in de uitzending van het Langs de Lijn Sportforum. "Ik vind niet dat je kunt spreken van twee slechte wedstrijden. Ik vind dat je naar het proces moet kijken. Naar het groeien van het elftal en van individuele spelers, want daarvoor ben je als trainer aangetrokken."

"We zeggen wel heel snel dat het tegen FC Twente zo goed was", vervolgt Verbeek, op de klinkende 6-1 zege die de Eindhovenaren vorige week in eigen huis boekten, "maar in de eerste helft kwam PSV eigenlijk goed weg. Ze hebben maar één helft goed gespeeld tegen Twente, ook wel heel goed, maar daar gaf Twente ook alle aanleiding voor. Maar tot aan de rust was het een redelijk gelijk opgaande wedstrijd waarin Twente eigenlijk een penalty had moeten hebben. Dan loopt zo'n wedstrijd gewoon anders", meent de oud-trainer van onder meer Heerenveen, Feyenoord en AZ.

In het duel met Heerenveen bespeurde Verbeek 'een bepaalde verzadiging' bij de spelers van PSV, die in zijn ogen 'hautain' speelden en dachten de wedstrijd ook wel te kunnen winnen 'in een lagere versnelling'. Daarom concludeert Verbeek: "Ik vind dit geen incident, ik vind dit niet twee wedstrijden. Het is veel wisselvalliger dan vorig jaar. Bij vlagen ook wel heel goed, maar ook bij vlagen niet goed."

'Zo wordt Luuk de Jong nooit meer topscorer van Nederland'

Bovendien ziet Verbeek dat trainer Bosz zelf een hand heeft in de toegenomen wisselvalligheid van zijn elftal. "Ik heb ook het idee dat Bosz ook wat de grip kwijt gaat raken, met al dat gewissel. Wim Kieft heeft daar ook een leuk stuk over geschreven, over spitsen", doelt Verbeek op de column van Kieft die vrijdag verscheen bij De Telegraaf. Daarin stelt de oud-spits onder meer dat het killing is voor spitsen als zij niet zeker zijn van hun basisplaats, al gebruikt hij daarvoor het rouleren tussen Wout Weghorst en Brian Brobbey door Ajax-trainer Francesco Farioli als voorbeeld. Verbeek denkt dat hetzelfde van toepassing is bij de spitsen van PSV: "Luuk de Jong wordt nooit meer topscorer van Nederland of Europa, als hij er elke keer vanaf wordt gehaald of gespaard."

