Ajax-blamage verrast Perez niet: 'Ajax is toch helemaal niet zo goed?'

Kenneth Perez vindt de blamage van Ajax, dat donderdagavond in de Europa League met 1-0 ten onder ging tegen het Letse FK RFS, helemaal niet zo verrassend. De Deense analist stelt in Voetbalpraat op ESPN dat een het pijnlijke resultaat, gezien het matige spel dat de Amsterdammers ook in de Eredivisie geregeld op de mat leggen, eigenlijk al langer op zich liet wachten.

Presentator Jan-Joost van Gangelen vraagt Perez om de pijnlijke uitglijder van de ploeg van Francesco Farioli samen te vatten. "Schandalig, blamage...?", geeft Van Gangelen een voorzet, maar de analist gaat daar niet in mee. "Ajax is toch helemaal niet zo goed?", vraagt Perez zich hardop af. "Dit soort wedstrijden hebben ze ook gespeeld in de Eredivisie, maar dan winnen ze toevallig thuis van een aantal tegenstanders", meent de oud-speler van onder meer Ajax, AZ en PSV.

"Dit is toch niet heel erg nieuw?", vervolgt Perez. "Alleen: wat nieuw is, is dat ze niet toevallig scoren en met 1-0 of 2-0 winnen." Daar komt bij dat het niveau van RFS vooraf in verschillende voorbeschouwingen ("bovenkant-Keuken Kampioen Divisie, onderkant-Eredivisie", vat Van Gangelen het samen) volgens Perez ook nog eens te hoog was ingeschat: "Deze waren écht slechter. En het veld was nóg slechter."

Van Gangelen lepelt vervolgens op dat RFS op de club-coëfficiëntenranglijst van de UEFA op plek 163 bivakkeert, ten opzichte van een 27ste plaats voor Ajax. Kees Kwakman ontleedt de treffer van de Fin Adam Markhiev in de 78ste minuut, die Ajax uiteindelijk fataal zou worden: "De enige manier waarop zij konden scoren was door een fout van Ajax", stelt de oud-verdediger. "Ze zijn verder niet één keer in de zestien geweest. Daar kwamen ze niet eens, maar het werd uiteindelijk een fout of een blunder van Ajax." Trainer Francesco Farioli had daar met een opvallende omzetting een hand in, impliceert de Volendammer vervolgens: "Kian Fitz-Jim stond het laatste half uur rechtsback, dat ging niet zo goed want dat ís ook geen rechtsback. Een breedteballetje en daar profiteerden ze van, dat was ook de enige manier waarop zij konden scoren" aldus Kwakman.

