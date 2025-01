Jesper Karlsson kiest voor een andere club dan Ajax

De toekomst van lijkt te liggen bij Lecce. Volgens de doorgaans betrouwbare transferjournalist Gianluca Di Marzio stevent Karlsson af op een verhuurperiode bij de nummer zeventien van de Serie A. Dit seizoen komt Karlsson, die ook met Ajax in verband werd gebracht, weinig aan spelen toe bij Bologna.

Het zou gaan om een huurovereenkomst waar geen huursom voor betaald hoeft te worden. Karlsson krijgt een nieuwe kans om zich te laten zien in de Serie A, wat hem nog niet is gelukt bij Bologna sinds hij AZ verliet in 2023. De Zweedse linksbuiten wordt zaterdag al verwacht in Lecce om zijn transfer af te ronden.

Maandagmiddag maakte de Italiaanse journalist Nicolò Schira bekend dat Ajax interesse zou hebben in Karlsson. De Amsterdammers zouden de interesse kenbaar hebben gemaakt bij Bologna. Later meldde journalist Tim van Duijn van Voetbal International dat Karlsson is 'aangeboden en besproken' bij Ajax. "Hij is in ieder geval goedkoop, dus ik zou het me kunnen voorstellen als ze hiervoor gaan. Karlsson heeft ook een nieuwe agent die er baat bij heeft dit nu te lekken. Ik weet het echt nog niet."

Het is bekend dat Ajax een nieuwe linksbuiten zoekt, maar dat lijkt dus niet Karlsson te worden. De voornaamste kandidaat is momenteel Raúl Moro van Real Valladolid. Hij moet op huurbasis overkomen. Ajax zou echter nog wel moeite hebben met de potentiële optie tot koop van ruim zes miljoen euro waar Valladolid op zint.

