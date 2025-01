Bas Nijhuis spreekt zich uit over trainingskamp en licht nieuwe aanpak arbitrage toe

Scheidsrechter Bas Nijhuis is door de KNVB aangesteld als leidsman bij het duel tussen nummer vier Feyenoord en nummer drie FC Utrecht. De 47-jarige arbiter uit Enschede is ontzettend blij met de aanstelling bij het topduel in de Eredivisie. Enkele dagen na dat duel hanteert Nijhuis de fluit in de achtste finales van de KNVB Beker en daarbij wacht de arbitrage ook een nieuwe uitdaging: VAR-beslissingen uitleggen aan de supporters in het stadion.

Momenteel bereid Nijhuis zich met het Nederlandse scheidsrechterskorps voor op de tweede seizoenshelft van de Eredivisie. "We zitten nu in Zeist, we zijn in het verleden ook wel eens in Turkije of andere warme landen geweest", vertelt Nijhuis in De 538 Ochtendshow op Radio 538. "Alleen nu zitten we in Zeist om ons voor te bereiden op de tweede seizoenshelft, zoals veel clubs dat ook doen."

Radio 538-presentator Tim Klijn vraagt zich af wat scheidsrechters zoal doen tijdens een trainingskamp en grapt daarbij over een 'wedstrijd fluitje blazen'. "Het is voornamelijk elke dag trainen en terugblikken op de eerste seizoenshelft. Waar is het misgegaan en waar is het goed gegaan", reageert Nijhuis.

Veel ophef over arbitrage in Eredivisie voor de winterstop

In de laatste weken voor de winterstop was er veel te doen over de arbitrage in de Eredivisie, zo lieten de scheidsrechter flink wat steken vallen. "Er waren een aantal situaties waarin het niet goed is gegaan op het gebied van spelregels die niet op de juiste manier zijn toegepast", doelt de 47-jarige arbiter uit Enschede op onder meer het onterecht afgekeurde doelpunt van PEC Zwolle bij RKC Waalwijk. Na inmenging van VAR Jannick van der Laan besloot scheidsrechter Edwin van de Graaf een streep door de treffer van PEC-speler Nick Fichtinger te zetten.

"Dat wordt hier wel besproken. Het is niet zo dat wij daar voor weglopen of dat wij zeggen van: het is gebeurd, wij moeten door. Daar wordt echt heel stevig naar gekeken. Dus dat gebeurt hier ook. Zaken zoals met spelregelkennis, dat is natuurlijk wel iets wat hier aangepakt wordt. Daar wordt met elkaar wel even scherp over gesproken."

"Er zijn ook wel dingen waarvan we zeggen: die kunnen we anders aanpakken", aldus Nijhuis, die aangeeft dat de scheidsrechters over een aantal zaken ook tevreden zijn, zoals minder ingrepen van de VAR en de VAR die minder op de lijn komt. "Dat is de nieuwe lijn die is ingezet en daar kijken we ook naar."

Scheidsrechters gaan VAR-beslissingen uitleggen aan publiek

Vanaf de eerstvolgende bekerronde, de achtste finales van de TOTO KNVB Beker, gaan scheidsrechter uitleg geven over genomen beslissingen van de VAR. "Ik heb op 16 januari De Graafschap - Heracles. Vanaf die ronde gaan we het publiek toespreken over VAR-momenten", vertelt Nijhuis.

Nijhuis hervat Eredivisie met topwedstrijd

De Eredivisie start komend weekend weer en in de achttiende speelronde staan er met PSV - AZ en Feyenoord - FC Utrecht gelijk twee krakers op het programma. Bij laatstgenoemde is Nijhuis, tot grote tevredenheid, de leidsman. "Ik ben er blij mee. Er is ook wel een duidelijke lijn van scheidsrechters die het goed doen en de wedstrijden mogen fluiten. Dus ik ben wel heel blij, Feyenoord - Utrecht is een grote wedstrijd."

