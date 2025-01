Dit is hoe de loting voor de knock-outfase in de Europese competities werkt in het nieuwe format

Nu de competitiefases van de Champions League, Europa League en Conference League hun einde naderen, is het tijd om vooruit te kijken naar de knock-outfase van de toernooien. Net als de competitiefase heeft ook de knock-outronde de nodige veranderingen ondergaan. Dat betekent ook een verandering in de lotingen, die vrijdag 31 januari op de planning staan. FCUpdate legt je uit hoe de vernieuwde knock-outfase in zijn werk gaat.

Met de invoering van het nieuwe format in de Champions League, de Europa League en de Conference League dit seizoen zijn er de nodige veranderingen in de competities. Zo zijn de hoogste twee Europese toernooien uitgebreid naar 36 ploegen, die allemaal in een grote ranglijst strijden om een plek in de knock-outfase. Daarbij spelen ploegen acht duels tegen verschillende tegenstanders. Ook de Conference League bestaat uit 36 ploegen, maar die spelen allemaal zes duels.

Voor alle drie de competities gelden wel dezelfde kwalificatieregels. Dat houdt in dat de bovenste acht ploegen zich direct plaatsen voor de achtste finales, terwijl de ploegen die op plekken negen tot en met 24 zich via een tussenronde moeten zien te kwalificeren voor de achtste finales. De gehele indeling van de knock-outfase zal over twee lotingen worden bepaald, waarvan de eerste komende vrijdag op het programma staat. Om 12.00 uur begint de loting voor de Champions League en om 13.00 uur die van de Europa League. De loting voor de tussenronde van de Conference League heeft in december plaatsgevonden. De lotingen voor de achtste, kwart en halve finales staat op vrijdag 21 februari op het programma.

Vaste routes naar de finale

De knock-outfase van de Europese toernooien zal bestaan uit twee routes naar de finale, die de UEFA in de Champions League de kleuren zilver en blauw, in de Europa League zilver en oranje en in de Conference league zilver en groen heeft gegeven. Ploegen uit de zilveren route kunnen een tegenstander uit de andere route pas in de finale tegenkomen.

Tegen wie gespeeld gaat worden, is gebaseerd op de uitslag van de competitiefase. De bovenste 24 ploegen van de ranglijst worden opgedeeld in paren, waarbij nummers één en twee een paar vormen, nummers drie en vier, nummers vijf en zes, enzovoort. Ook is al vastgesteld waar ieder paar in de route naar de finale komt te staan. Daardoor weet iedere ploeg die zich plaatst voor de tussenronde na de laatste wedstrijd in de competitiefase al welke twee ploegen de mogelijke tegenstanders zijn in februari. De ploegen die in de top acht eindigen hebben op dat moment vier mogelijke opponenten in de achtste finales.

Hogere eindklassering in competitiefase levert voordeel op

Hoe hoger een ploeg eindigt in de competitiefase, hoe meer voordeel deze zal hebben in de knock-outfase. Zo spelen de nummers negen en tien in de tussenronde tegen de nummers 23 en 24, waarbij de hoogst geklasseerde ploeg de tweede wedstrijd thuis speelt. In de kwartfinales is het zo dat de ploegen uit de top acht eindigen met een thuiswedstrijd.

Vrijdag zal de loting bepalen welke ploegen het tegen elkaar zullen opnemen in de tussenronde. Daarbij hebben nummers negen tot en met zestien een geplaatste status, terwijl nummers zeventien tot en met 24 een ongeplaatste status hebben. Als eerste zullen alle ongeplaatste ploegen uit de koker komen, waarbij ieder paar wordt opgesplitst tussen de zilveren en gekleurde zijde van het schema. Vervolgens volgen de geplaatste ploegen, die ook zullen worden opgesplitst. Datzelfde zal gebeuren voor de top acht wanneer de loting voor de rest van het toernooi wordt gedaan.

Geen restricties in de loting

Bij de loting voor de knock-outfase zijn er geen restricties. In het verleden was het in de eerste ronde van de knock-outfase niet mogelijk om een ploeg uit eigen land tegen te komen, terwijl ook een tegenstander uit de poulefase pas later in het toernooi weer ontmoet kon worden. Vanaf dit seizoen zijn deze restricties er niet meer, waardoor het zomaar zou kunnen dat twee Nederlandse ploegen het tegen elkaar zullen moeten opnemen in de tussenronde van de Champions League of Europa League.

