Dit is hoe ver jouw club dit seizoen moet reizen voor uitwedstrijden in de Eredivisie

Gedurende het seizoen reizen clubs er flink op los voor de wedstrijden in de Eredivisie. Iedere club speelt zeventien uitwedstrijden, maar niet voor iedere club zijn deze duels even ver reizen. Welke afstand moet jouw favoriete Eredivisieclub dit seizoen afleggen voor uitwedstrijden? FCUpdate zocht het voor je uit.

Minste afstand

Van alle clubs uit de Eredivisie is FC Utrecht degene die dit seizoen hemelsbreed de minste afstand aflegt. De ploeg van Ron Jans legt dit seizoen in totaal 1302 kilometer af om bij uitwedstrijden te komen. Gezien de ligging van De Galgenwaard, relatief in het midden van Nederland, is het dan ook niet vreemd dat het totaal voor de Domstedelingen het laagste is. De verste uitwedstrijd van FC Utrecht is met 159 kilometer die bij FC Groningen, terwijl Ajax-uit met dertig kilometer het dichtstbij is.

Datzelfde geldt voor nummer twee Almere City, dat 99 kilometer meer aflegt dan Utrecht tijdens het seizoen. Ook de Flevolanders hebben een redelijk centrale ligging in het land, maar het Yanmar Stadion ligt wat noordelijker dan De Galgenwaard. Het grootste verschil zit in het feit dat er relatief veel clubs uit het zuiden van het land komen. Ook voor de ploeg van Jeroen Rijsdijk is Ajax met 22 kilometer de dichtstbijzijnde uitwedstrijd, terwijl de huidige nummer zeventien van de Eredivisie 161 kilometer moet afleggen naar Fortuna Sittard.

De top drie wordt gecompleteerd door NEC, dat in totaal 1436 kilometer moet reizen voor uitduels. Voor de Nijmegenaren is de wedstrijd tegen PSV met 49 kilometer het dichtst bij huis, terwijl FC Groningen op 162 kilometer het verst weg ligt.

Meeste afstand

Gezien het feit dat FC Groningen de uitwedstrijd is die voor FC Utrecht en NEC het verst reizen is, is het ook niet vreemd dat de noorderlingen degenen zijn die in een seizoen de meeste afstand afleggen. Daarbij wordt de club van Dick Lukkien niet geholpen door het feit dat clubs als FC Emmen en Cambuur niet meer in de Eredivisie spelen en sc Heerenveen dus de enige andere club is in het noorden van Nederland. Met 2683 kilometer legt De Trots van het Noorden dit seizoen ruim het dubbele aantal kilometers af ten opzichte van FC Utrecht. De minste daarvan komen met 52 kilometer van de derby tegen Heerenveen, terwijl Fortuna-uit voor de Groningers met 251 kilometer het verst weg is. Dat is ook direct de grootste afstand tussen twee clubs.

Fortuna is daarmee de club die na Groningen het meeste moet reizen dit seizoen. De club van Danny Buijs is door de absentie van Roda JC, MVV Maastricht en VVV-Venlo de enige ploeg uit Limburg in de Eredivisie. De uitwedstrijd bij PSV is met 56 kilometer het dichtstbij, terwijl ook voor Fortuna Groningen met 251 kilometer het verst is.

De derde plaats in meeste afstand afgelegd is voor het Heerenveen van Robin van Persie. Net als Groningen bevinden de Friezen zich in het hoge noorden, maar doordat het Abe Lenstra Stadion een stuk westelijker ligt dan de Euroborg, scheelt dat gezien de hoeveelheid clubs in Noord- en Zuid-Holland in de reisafstand. Heerenveen moet in totaal 2060 kilometer afleggen dit seizoen, waarbij de kleinste afstand naar PEC Zwolle is met 51 kilometer. Ook voor de ploeg van Van Persie is Fortuna Sittard het verst weg, met 219 kilometer.

Traditionele top drie

Van de traditionele top drie legt Ajax dit seizoen de minste kilometers af. De Amsterdammers staan van alle clubs op de vierde plaats met 1441 kilometer. De wedstrijd bij Almere City is voor de mannen van Francesco Farioli met 22 kilometer het dichtstbij, terwijl de hoofdstedelingen met 160 kilometer het verst moeten naar Fortuna Sittard.

Feyenoord moet gedurende het seizoen met 1628 kilometer bijna tweehonderd kilometer verder reizen dan de aartsrivaal. Voor de Rotterdammers is de wedstrijd bij FC Groningen met 202 kilometer het verst reizen, terwijl het duel op Het Kasteel tegen stadsgenoot Sparta Rotterdam logischerwijs het dichtstbij is met zeven kilometer. Opvallend is wel dat de ploeg van Maurice Steijn, ondanks de ligging in dezelfde stad, 68 kilometer meer aflegt in een seizoen dan Feyenoord.

Van de traditionele topclubs legt PSV in het seizoen het meeste af. De koploper van de Eredivisie moet deze voetbaljaargang 1692 kilometer afleggen, net iets meer dan Feyenoord. Met dertig kilometer is de uitwedstrijd bij Willem II het dichtstbij voor de mannen van Peter Bosz, terwijl het bezoek aan FC Groningen met 211 kilometer ook voor de Eindhovenaren de grootste reis is.

Flinke uitschieters

Zoals inmiddels duidelijk is geworden, is de uitwedstrijd bij FC Groningen voor veel clubs degene met de grootste reisafstand. Fortuna Sittard en de noorderlingen moeten voor hun onderlinge duels met 251 kilometer de grootste afstand van alle clubs in de Eredivisie voor een uitwedstrijd afleggen. De stadsderby’s tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam zijn met slechts zeven kilometer de kortste reizen voor een uitwedstrijd.

In totaal reizen de achttien clubs in seizoen 2024/25 liefst 31.209 kilometer voor uitwedstrijden in competitieverband, wat neerkomt op 1734 kilometer per club. FC Groningen reist dit seizoen dus bijna duizend kilometer meer dan de gemiddelde Eredivisieclub. Verder zitten ook AZ (1803), Heracles Almelo (1828), FC Twente (1969), Heerenveen (2060) en Fortuna Sittard (2448) boven het gemiddelde. Per uitwedstrijd leggen clubs uit de Eredivisie gemiddeld 102 kilometer af.

