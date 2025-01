Excelsior pakt na hectische bekeravond uit met zeer fraaie geste

Excelsior was dinsdagavond heel dicht bij een enorme stunt in de achtste finales van de KNVB-beker. De huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie stond op bezoek bij PSV in de zesde minuut van de blessuretijd nog met 2-3 voor, maar in de laatste seconde viel toch nog de gelijkmaker, waarna de Eindhovenaren in de verlenging alsnog het verschil maakten (5-4). Omdat Excelsior het gevoel van trots graag wil delen met de achterban, krijgen supporters woensdag en donderdag twintig procent korting op de gehele wedstrijdcollectie.

PSV kwam met een zwaarbevochten 2-2 gelijkspel tegen AZ weliswaar niet goed uit de winterstop, maar was voor de thuiswedstrijd tegen Excelsior in de KNVB-beker natuurlijk wel ‘gewoon’ de torenhoge favoriet. Peter Bosz voerde weliswaar wat wijzigingen door, maar met onder meer Ryan Flamingo, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Noa Lang en Ricardo Pepi stond er nog steeds veel kwaliteit op het veld. Excelsior bleek echter niet onder de indruk. De bezoekers openden in de extra tijd van de eerste helft de score en genoten na tachtig minuten zelfs een 1-3 voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

Een enorme Rotterdamse stunt was in de maak, maar late doelpunten van Pepi en Ismael Saibari dompelden de bezoekers in rouw. De hoop op het bereiken van de volgende ronde was vervlogen, zeker nadat opnieuw Pepi en Ivan Perisic hadden toegeslagen in de verlenging. Richie Omorowa maakte er vanaf de stip nog wel 5-4 van, maar een gelijkmaker en strafschoppen zaten er niet meer in. Na afloop was de teleurstelling enorm bij Excelsior, maar inmiddels overheerst het gevoel van trots. “Gisteravond hebben onze mannen zichzelf tegen de koploper van de Eredivisie van hun beste kant laten zien. Van alle kanten bereikte ons hetzelfde gevoel: trots”, zo schrijft Excelsior op X.

Dat gevoel wil de club graag delen met de supporters, die ook nog eens ‘beloond’ worden. “Scoor vandaag en morgen 20% korting in onze fanshop op de gehele wedstrijdcollectie met de kortingscode: ‘KRALINGSE TROTS’”, zo klinkt het. Een mooi gebaar van de Rotterdammers, die overigens niet heel veel tijd hebben om stil te staan bij de enerverende avond in Eindhoven. Vrijdagavond staat de ontmoeting met SC Cambuur, de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie, alweer op het programma. Excelsior speelt in het restant van januari ook nog tegen ADO Den Haag en Vitesse. De achterstand op koploper FC Volendam bedraagt momenteel één punt.

𝗦𝗔𝗠𝗘𝗡 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗗𝗘𝗡 🙏



Gisteravond hebben onze mannen zichzelf tegen de koploper van de Eredivisie van hun beste kant laten zien. Van alle kanten bereikte ons hetzelfde gevoel: 𝘁𝗿𝗼𝘁𝘀. Om ons trotse gevoel te delen met iedereen, willen we onze supporters graag… pic.twitter.com/HQcTLFe6FQ — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) January 15, 2025

