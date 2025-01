‘Gewond dier PSV grijpt ontsnappingstouw dunner dan versleten flosdraadje’

PSV was dinsdagavond dicht bij een blamage in het bekertoernooi. In eigen huis stonden de Eindhovenaren lang op achterstand tegen Excelsior, maar met een doelpunt in extremis dwong de ploeg van Peter Bosz een verlenging af, waarin de koploper aan het langste eind trok (5-4). De ochtendkranten zien dat PSV met geluk doorgaat in de KNVB Beker.

Het Algemeen Dagblad zag dat PSV het in eigen huis heel moeilijk had tegen Excelsior. “Het leek voor PSV na negentig minuten tegen Excelsior afgelopen, over en uit in het bekertoernooi”, klinkt het. “De sterrenformatie van trainer Peter Bosz oogde als een gewond dier, bezig met de laatste stuiptrekkingen. Nog een paar seconden stonden op het bord en het touwtje naar een plek in de kwartfinales was dunner dan een versleten flosdraadje.”

In de slotseconden tekende Ismael Saibari toch nog voor de gelijkmaker, waar PSV scheidsrechter Allard Lindhout volgens de krant voor mag bedanken. “Hij had het ontsnappingsluikje op slot kunnen doen door na 96 minuten definitief af te fluiten, maar liet PSV nog een paar seconden begaan en één aanval afmaken.”

“PSV ontsnapt maar net aan bizarre blamage”, kopt De Telegraaf. “Zo is Bosz met de hakken over de sloot nog in de race om voor het eerst als trainer een bekertoernooi te winnen.” Vorig seizoen werden de Eindhovenaren uitgeschakeld op bezoek bij Feyenoord, waarbij Noa Lang geen penalty kreeg na contact met Mats Wieffer in het strafschopgebied. “Ditmaal dreigde Bosz zichzelf in de voet te schieten”, wijst de krant naar de vele wisselingen van de oefenmeester als oorzaak van het slechte spel.

