Drie dagen na gigantische teleurstelling eindelijk goed nieuws voor Frenkie de Jong

kwam afgelopen zondag in de finale van de Supercopa tegen Real Madrid geen minuut in actie voor FC Barcelona, maar verschijnt woensdagavond wél aan de aftrap van het bekerduel met Real Betis. Het betekent pas de vierde basisplaats voor de Nederlandse middenvelder sinds hij in oktober zijn rentree maakte na een lange periode van blessureleed.

De Nederlander raakte in april vorig jaar zwaar geblesseerd aan een enkel. Daardoor moest hij niet alleen het slot van het seizoen met FC Barcelona, maar ook het Europees Kampioenschap met het Nederlands elftal aan zich voorbij laten gaan. De Jong stond vervolgens ook in de eerste maanden van de huidige jaargang aan de kant, alvorens hij begin oktober eindelijk zijn rentree maakte. Hij kreeg als invaller in de Clásico tegen Real Madrid weliswaar de handen op elkaar, maar voor de rest is zijn rentree zeker niet succesvol verlopen.

Sinds zijn invalbeurt tegen Deportivo Alavés - zijn eerste minuten dit seizoen - op 6 oktober, verscheen De Jong slechts drie keer aan de aftrap. Hans-Dieter Flick geniet een ongekende luxe op het middenveld en lijkt met Gavi, Marc Casadó en Pedri zijn ideale invulling te hebben gevonden, waardoor naast De Jong ook topaankoop Dani Olmo regelmatig op de bank zit. Zo kwam De Jong tijdens de finaleronde van de Supercopa enkel in de halve finale tegen Athletic Club als invaller in actie. Een goede indruk achterlaten deed hij echter niet. Drie dagen later deed Flick helemaal geen beroep op de oud-Ajacied. De Jong mocht zich tijdens de finale tegen Real Madrid wel nadrukkelijk warmlopen, maar een invalbeurt zat er niet in.

Een opvallend moment met Casadó in de tweede helft van de Clásico was opnieuw een teken aan de wand voor De Jong, terwijl er na afloop ook opmerkelijke beelden van hem rondgingen op social media. De Jong krijgt woensdagavond echter de kans om zijn voeten te laten spreken. De Nederlander start tegen Betis en vormt een middenveld met Pedri en Gavi. Flick voert achterin één wijziging door: linksback Alejandro Balde maakt plaats voor Gerard Martín. In de aanval krijgt spits Robert Lewandowski rust, waardoor Dani Olmo als 'valse 9' lijkt te gaan starten bij de Catalanen.

Opstelling FC Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Gavi, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha.

Belangrijke wedstrijd voor FC Barcelona

FC Barcelona zal er veel aan gelegen zijn zich te plaatsen voor de volgende ronde van de beker. De Catalanen legden zondag weliswaar beslag op de eindzege van de Supercopa, maar staan in LaLiga slechts derde en hebben een achterstand van zes punten op Atlético Madrid. Het gat met Real Madrid, de huidige nummer twee, is vijf punten. FC Barcelona hervat de competitie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Getafe. Drie dagen later staat in de Champions League het uitduel met Benfica op het programma. FC Barcelona staat er in het miljardenbal uitstekend voor. Alleen Liverpool veroverde tot op heden meer punten dan Barça (achttien om vijftien).

