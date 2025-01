Feyenoord stapt gefrustreerd naar UEFA in verband met Champions League-duel

Feyenoord is klaar met de onduidelijkheid die heerst rondom het uitduel met LOSC Lille van 29 januari. Veel fans uit Het Legioen zouden graag naar Noord-Frankrijk afreizen voor het duel, maar weten nog niet of dat wel mogelijk is. De SLO (Supporters Liaison Officer) van Feyenoord stapt dan ook naar de UEFA.

De wedstrijd wordt op het moment van schrijven al over dertien dagen gespeeld en dus willen de Rotterdammers graag weten of zij bij het Europese duel kunnen zijn. Veel fans lieten de laatste tijd hun ongenoegen blijken, waarna de SLO heeft gehandeld. Op Instagram schrijft de instantie namelijk: "We begrijpen jullie frustratie rondom het uitblijven van informatie voor de wedstrijd tegen Lille. We staan continu in nauw contact met Lille en de lokale autoriteiten. Omdat we vooralsnog geen vooruitgang boeken in deze gesprekken en het allemaal om onbegrijpelijke redenen veel te lang duurt, hebben we als club inmiddels ook de UEFA ingeschakeld om te bemiddelen."

De bestuursleden willen zoveel mogelijk Feyenoord-supporters in het Franse stadion zien zitten tijdens het laatste Champions League-duel van het seizoen, maar dan is snel meer informatie nodig. "We moeten duidelijkheid hebben! Ook wij willen immers met zoveel mogelijk supporters de wedstrijd bezoeken en blijven daar vol op inzetten. Jullie steun is onmisbaar."

Met tien punten uit zes wedstrijden maakt de ploeg van Brian Priske al een grote kans om de play-off-ronde te halen van het miljoenenbal, maar extra winstpartijen of gelijke spelen zouden dat definitief kunnen maken. De wedstrijd tegen Bayern München van aankomende woensdag lijkt op het oog een brug te ver, uit bij Lille heeft Feyenoord normaal gesproken meer kans op een resultaat. De Franse ploeg heeft echter wel een punt meer bij elkaar gespaard dan de Duitsers, dus zij mogen niet onderschat worden.

