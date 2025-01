Opstelling Feyenoord in mogelijk afscheidsduel Priske is bekend: nieuwe positie voor Beelen

De opstelling van Feyenoord voor het Champions Leagueduel met Bayern München is bekend. Trainer Brian Priske, die volgens Deense media ongeacht het resultaat tegen de Duitse Rekordmeister op korte termijn ontslagen gaat worden, kiest ervoor om Thomas Beelen door te schuiven naar het middenveld.

Priske moet tegen Bayern maar liefst vier middenvelders missen. Aanvoerder Quinten Timber en zomeraanwinst In-beom Hwang kwamen dit kalenderjaar nog helemaal niet in actie voor de Rotterdammers, maar hebben na het uitduel bij Willem II van afgelopen weekend - dat eindigde in een teleurstellende 1-1 - in de ziekenboeg gezelschap gekregen van Gjivai Zechiël en Ramiz Zerrouki. Daar komt nog bij dat rechtsback Givairo Read niet speelgerechtigd is voor de Champions League.

Waar Feyenoord in de Eredivisie met een voorlopige vierde plaats en tien punten achterstand op koploper PSV vooralsnog teleurstelt, staat de club er in de Champions League goed voor. De eerste zes speelronden van de competitiefase leverden al tien punten op, waardoor Feyenoord op koers ligt om zich in ieder geval te plaatsen voor de tussenronde. De verwachting is dat één punt uit de afsluitende twee duels - volgende week besluit Feyenoord de competitiefase met een uitduel bij LOSC Lille - voldoende moet zijn voor een plek bij de eerste 24.

Justin Bijlow verdedigt woensdagavond andermaal het doel van Feyenoord. Voor de sluitpost voor een defensie met Gernot Trauner en Dávid Hancko in het centrum en Bart Nieuwkoop en Gijs Smal op de flanken. Afgaande op de afbeelding waarmee Feyenoord de opstelling op sociale media deelt (zie hieronder), schuift centrale verdediger Thomas Beelen door naar het middenveld, waar ook Antoni Milambo en Calvin Stengs mogen starten. Voorin opteert de Deen voor zijn beproefde trio, wat inhoudt dat Santiago Giménez, te midden van geruchten over een winters vertrek naar AC Milan, 'gewoon' in de spits begint en dat de vleugels worden bezet door Anis Hadj Moussa en Igor Paixão.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko Smal, Beelen, Stengs, Milambo; Hadj Moussa, Giménez, Paixão

