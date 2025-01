'PSV en Feyenoord krijgen hun gewenste versterking waarschijnlijk niet, Belgen hebben beste papieren'

Hans Hatenboer wordt de laatste dagen veelvuldig in verband gebracht met PSV en Feyenoord, maar het is nog maar de vraag of het talent van Excelsior ook daadwerkelijk naar één van de twee Nederlandse topclubs vertrekt. Volgens het Algemeen Dagblad maakt Anderlecht de meeste kans op de handtekening van Hatenboer.

Hatenboer is een middenvelder van Excelsior, die eerder in de jeugdopleiding van Sparta, Ajax en Feyenoord speelde. Sinds 2022 is hij actief bij de Kralingers. In korte tijd heeft hij zich flink ontwikkeld en er zitten nu al veel clubs achter hem aan. De trainer van Excelsior, Robert den Uil, verbaasde zich overigens dat Ajax niet geïnteresseerd is.

Het zou gaan om interesse uit Italië, België en van de Nederlandse clubs PSV, Feyenoord en FC Twente. Hatenboer zou volgens de geruchten een terugkeer bij Feyenoord wel zien zitten, maar PSV lijkt er meer haast achter te zetten. Toch kunnen deze twee clubs beide achter het net vissen: volgens het Algemeen Dagblad is Anderlecht de belangrijkste kanshebber in deze transferstrijd.

De krant weet dat de kans groot is dat de Eindhovenaren pas volgende zomer echt kunnen meedingen om Hatenboer. Er moet namelijk eerst ruimte worden gecreëerd in de selectie. Anderlecht laat ondertussen zien hoe graag het de speler van Excelsior wil overnemen aan de hand van meerdere boden. Het eerste bod werd afgewezen, maar aan het begin van volgende week (de week van 27 januari) zal de ploeg uit Brussel met een vernieuwde aanbieding komen.

