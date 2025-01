Matteo Dams gaat in Saudi-Arabië voetballen met mondiale sterren, waaronder drie CL-winnaars

staat op het punt PSV in te ruilen voor Al-Ahli. Verschillende journalisten maken maandagmiddag melding van een akkoord tussen beide clubs over een transfersom van zo’n tien miljoen euro. Dams had bij PSV een aflopend contract en overeenstemming bereikt over een verlenging daarvan, maar ontving een niet te weigeren aanbieding vanuit Saudi-Arabië. De Belg komt bij Al-Ahli samen te spelen met enkele grote namen, waaronder en .

Wie het heeft over de Saudi Pro League, heeft het mogelijk al snel over Al Nassr. Die club haalde eind 2022 Cristiano Ronaldo naar de competitie van Saudi-Arabië. In navolging van Ronaldo maakten nog veel meer grote namen uit het mondiale voetbal de overstap naar het land in het Midden-Oosten. Denk aan Karim Benzema en N’Golo Kanté, maar ook Kalidou Koulibaly, Fabinho en Neymar. In de zomer van 2023 brak de gekte los, werden er door Saudische clubs flinke geldsommen op tafel gelegd en zetten internationale topspelers hun handtekening onder zeer lucratieve contracten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bergwijn vormt opnieuw tandem met Benzema en steelt de show

Al-Ahli vormt geen uitzondering. Die club liet zich in de zomer van 2023 eveneens gelden op de transfermarkt. Zo telde Al-Ahli dertig miljoen euro neer voor de komst van AS Roma-verdediger Roger Ibañez, maakte Allan Saint-Maximin voor zeker 27 miljoen euro de overstap van Newcastle United en kwam Edouard Mendy voor een bedrag van 18,5 miljoen euro over van Chelsea. Al-Ahli verzekerde zich bovendien van de komst van Merih Demiral en Franck Kessié. Zelfs de jonge Gabri Veiga koos voor een avontuur in het Midden-Oosten. De Spanjaard had in het seizoen ervoor indruk gemaakt bij Celta de Vigo, door in 36 competitieduels elf doelpunten en vier assists aan te tekenen. Hij stond te boek als een groot talent dat een gouden toekomst tegemoet ging. De verbazing was dan ook groot toen hij Celta de Vigo verruilde voor Al-Ahli.

LEES OOK: Toni Kroos reageert op post van Fabrizio Romano: 'Beschamend'

Champions League-sterren

De grootste transfer van Al-Ahli in die zomer kwam echter op naam van Riyad Mahrez. De aanvaller had in het seizoen ervoor als speler van Manchester City vrijwel alles gewonnen wat er te winnen viel. Naast de landstitel en FA Cup legde de formatie van coach Pep Guardiola ook beslag op de Champions League. Voor Mahrez was het na die prestatie mooi geweest. Hij verkaste voor een bedrag van 35 miljoen euro naar Al-Ahli. Mahrez is zeker niet de enige Champions League-winnaar in de selectie van de club uit Jeddah. In dezelfde zomer zette ook Roberto Firmino zijn handtekening onder een contract in de tweede stad van Saudi-Arabië. Firmino speelde 362 wedstrijden voor Liverpool (111 doelpunten en 75 assists) en won in 2019 de cup met de grote oren.

Mendy mag zichzelf eveneens winnaar van de Champions League noemen. De Senegalees legde in 2021 als doelman van Chelsea beslag op de belangrijkste en grootste prijs in het Europese clubvoetbal.

Met al de hierboven genoemde grote namen in de selectie kon Al-Ahli echter geen vuist maken in de titelstrijd. Al-Hilal kroonde zich vorig seizoen tot kampioen van Saudi-Arabië, met veertien punten meer dan het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo en liefst 31 punten meer dan Al-Ahli. Al-Hilal maakt ook in de huidige jaargang de dienst uit in de Saudi Pro League, al heeft het na zestien wedstrijden evenveel punten als Al-Ittihad, de club van Steven Bergwijn, Benzema en Kanté. Al-Ahli is de huidige nummer vijf, met elf punten minder dan de lijstaanvoerder (en een wedstrijd meer gespeeld). De komst van Ivan Toney heeft de club dus nog niet echt geholpen. De Engelsman maakte afgelopen zomer voor een bedrag van 42 miljoen euro de overstap van Brentford. Hij was tot op heden elf keer trefzeker in 21 wedstrijden. Toney maakte er zondag nog twee in de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Al-Riyadh.

Saint-Maximin

Spelen alle genoemde sterren nog bij Al-Ahli? Nee, dat niet. Zo vertrok Saint-Maximin afgelopen zomer op huurbasis naar Fenerbahçe. De Fransman noteerde voor Al-Ahli vier doelpunten en tien assists in 31 wedstrijden. Voor Fenerbahçe kwam hij vooralsnog 24 keer in actie, goed voor drie doelpunten en vier assists.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Clubiconen walgen van Noa Lang: 'Waar is die jongen mee bezig?'

Twee absolute PSV-iconen hebben het helemaal gehad met Noa Lang.