Vermoedelijke opstelling Feyenoord: topaankoop keert in Lille direct terug in de basis

Trainer Brian Priske heeft een behoorlijke puzzel te leggen bij Feyenoord, dat woensdagavond de competitiefase van de Champions League afsluit met een uitduel bij LOSC Lille. Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rotterdammers, die bij een goed resultaat mogen hopen op een plek bij de eerste acht in het miljardenbal en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales.

Feyenoord won vorige week op een krankzinnige avond, waarop het gonsde van de geruchten over een naderend ontslag van Priske dat er uiteindelijk niet zou komen, met 3-0 van Bayern München. Door dat fantastische resultaat zijn de Rotterdammers voorafgaand aan de laatste speelronde al zeker van een plek bij de eerste 24 ploegen op de eindrangschikking die leidt tot een plaats in de tussenronde. Feyenoord begint als nummer elf van de ranglijst aan het duel in Lille, met dertien punten uit zeven wedstrijden. Dat zijn er evenveel als de huidige nummer acht, de Duitse kampioen Bayer Leverkusen die in de eerste speelronde nog met 0-4 te sterk was in De Kuip. Bij winst op Lille én gunstige resultaten op de andere velden zou Feyenoord zich nog bij de eerste acht kunnen scharen en daarmee de tussenronde over kunnen slaan.

Priske beschikt echter over een - zoals al het hele seizoen het geval is - behoorlijk gevulde ziekenboeg. Door blessures is de spoeling op het middenveld bijvoorbeeld zéér dun: onder meer Calvin Stengs, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber en Chris-Kévin Nadje zijn er woensdagavond niet bij. De Deen lijkt er daarom - net als tegen Bayern - voor te gaan kiezen om verdediger Thomas Beelen door te schuiven naar de middelste linie.

Justin Bijlow, die tegen Bayern een wereldpartij keepte, verdedigt in Lille andermaal het doel van Feyenoord. Achterin voert Priske volgens het Algemeen Dagblad vermoedelijk geen wijzigingen door. Dat betekent dat Bart Nieuwkoop en Gijs Smal de backposities zullen bekleden en dat het centrum van de defensie wordt gevormd door Gernot Trauner en Dávid Hancko. Op het middenveld is Stengs ten opzichte van vorige week dus weggevallen, zijn plek zal volgens het AD worden ingenomen door de eindelijk teruggekeerde In-beom Hwang, die zijn eerste speelminuten van 2025 gaat maken. De middelste linie wordt gecompleteerd door Beelen en Antoni Milambo. Voorin voert Priske naar verwachting geen wijzigingen door, wat betekent dat Santiago Giménez in de spits mag starten en dat Anis Hadj Moussa en Igor Paixão vanaf de vleugels gevaar moeten gaan stichten.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Milambo, Hwang; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.

