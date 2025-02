Farioli moet keihard besluit nemen bij Ajax en dreigt één speler flink teleur te stellen

Hoewel Ajax een moeizame start van de winterse transferwindow beleefde, presenteerde de huidige nummer twee van de Eredivisie uiteindelijk toch vier nieuwe spelers. In navolging van maakten ook , en allemaal de overstap naar de Johan Cruijff ArenA. Met erbij, betekent dit dat Ajax vijf ‘nieuwe’ spelers heeft die in aanmerking komen om ingeschreven te worden voor de knock-outfase Europa League. Er is echter één probleem: de club mag er slechts drie inschrijven.

Het Europese seizoen van Ajax ging al in juli van start. Omdat de Amsterdammers vorig jaar op een teleurstellende vijfde plaats waren geëindigd in de Eredivisie, begon de jacht op een ticket voor het hoofdtoernooi van de Europa League al in de tweede voorronde. Daarin rekenden ze af met Vojvodina, alvorens ook Panathinaikos en Jagiellonia Bialystok werden verslagen. Ajax ging met tien punten uit de eerste vier duels in de competitiefase uitstekend van start, maar verloor vervolgens van Real Sociedad, Lazio en FK RFS. Dankzij een 2-1 overwinning op Galatasaray bracht de ploeg van trainer Francesco Farioli de hoofdfase toch nog tot een goed einde.

Ajax verzekerde zich van een plekje in de tussenronde en daarin is Union St. Gillis de tegenstander. Het heenduel met de Belgen staat voor 13 februari op het programma. De grote vraag is: op welke spelers doet Farioli in de knock-outfase een beroep? Ajax moet uiterlijk donderdagavond de spelerslijst indienen bij de UEFA en daaraan zijn nogal wat regels verbonden. Zo mag een club maximaal drie nieuwe spelers inschrijven. Er zijn wel wat uitzonderingen. Sommige spelers komen bijvoorbeeld in aanmerking voor de B-lijst. Daarvoor moet een speler geboren zijn na 1 januari 2003, en sinds zijn vijftiende verjaardag minstens twee aaneengesloten jaren speelgerechtigd zijn voor zijn club óf gedurende drie aangesloten jaren, met daarin een uitleenperiode van maximaal één seizoen.

Die regel helpt Ajax met één speler uit de brand. Ajax haalde vorige maand Regeer terug naar Amsterdam, nadat hij in de zomer van 2023 de overstap had gemaakt naar FC Twente. Dat deed hij na zes jaar in de hoofdstad te hebben gevoetbald. Regeer, geboren op 18 augustus 2003, ruilde de jeugdopleiding van ADO Den Haag in 2017 in voor die van Ajax. Zijn nieuwe club mag hem dus op de B-lijst zetten. Dit hebben de Amsterdammers na hun plaatsing voor de competitiefase van de Europa League ook gedaan met jongens zoals Kian Fitz-Jim, Youri Baas, Jorrel Hato en Devyne Rensch, die inmiddels speler is van AS Roma.

Welke winteraanwinst valt af?

Hoewel Regeer vanwege een blessure mogelijk een groot deel van de tweede seizoenshelft moet missen, lijkt hij Ajax wat betreft de inschrijvingen voor de Europa League dus geen hoofdbrekens te bezorgen. Farioli zal desondanks een keihard besluit moeten nemen. Eén van de volgende vier namen zal ontbreken op de spelerslijst: Klaassen, Edvardsen, Matheus en Rosa. Klaassen keerde in september terug in Amsterdam, waardoor hij de deadline voor de inschrijving voor de competitiefase al had gemist. Hij zal nu staan te trappelen om zijn ploeg ook in Europees verband te helpen. Maar dat zal ook gelden voor de drie winteraanwinsten Edvardsen, Matheus en Rosa. Eerstgenoemde is gehaald als stand-in van Mika Godts. Daarmee kreeg Farioli eindelijk zijn zo gewenste nieuwe linksbuiten. Edvardsen lijkt dus zeker van een plek op de spelerslijst, zeker omdat zijn komst na het uitvallen van Godts in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray als noodzakelijk werd gezien.

Ajax haalde in de persoon van Matheus een nieuwe doelman. Hij is de vervanger van Diant Ramaj, die eerder deze week de overstap maakte naar Borussia Dortmund. Ajax schreef voor de competitiefase vijf keepers in: Remko Pasveer, Jay Gorter en Ramaj maakten deel uit van de A-lijst, Charlie Setford en Paul Reversen verschenen op de B-lijst. Farioli heeft dus nog wel wat keepers achter de hand. Mocht hij een keuze gaan maken tussen Matheus en Rosa, dan lijkt laatstgenoemde toch de voorkeur te genieten. Ajax zag met Rensch immers een vleugelverdediger vertrekken. Hoewel Anton Gaaei een goede ontwikkeling doormaakt en afgelopen zondag nog beslissend was in De Klassieker tegen Feyenoord, wilde Farioli er dolgraag een extra rechtsback bij. De keuze viel op Rosa, die zowel op de rechter- als linkerkant uit de voeten kan. Dat is natuurlijk geen overbodige luxe en biedt Farioli ook de mogelijkheid om te schuiven, mocht er een speler niet beschikbaar zijn door een schorsing of blessure.

Toch nog een kansje voor Matheus

Mocht Farioli Matheus in eerste instantie inderdaad niet opnemen op de A-lijst, valt speeltijd in de Europa League toch niet helemaal uit te sluiten. Bij keepers geldt namelijk een uitzonderingsregel. Mochten twee doelmannen die zijn ingeschreven op de A-lijst een serieuze blessure oplopen, dan mag de club op elk moment tijdens het toernooi een nieuwe sluitpost inschrijven. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de geblesseerde doelman minstens dertig dagen, vanaf het moment dat de blessure (of ziekte) wordt vastgesteld, uit de roulatie is. Bij een blessure voor Pasveer of Gorter zou Matheus dus alsnog op de lijst kunnen verschijnen.

