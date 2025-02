Anco Jansen schrikt van grote naam bij Feyenoord - AC Milan: 'Hij loopt alleen nog maar achteruit'

Anco Jansen zegt woensdagavond tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en AC Milan te zijn geschrokken van . De 34-jarige Engelsman had bij zijn Europese debuut voor de Italiaanse topclub zijn handen meer dan vol aan directe tegenstander , die uiteindelijk als matchwinner van het veld stapte.

Walker was jarenlang een gewaardeerde kracht bij Manchester City, maar kon dit seizoen onder Pep Guardiola niet altijd meer rekenen op een basisplaats. Daar komt bij dat Walker in de Engelse tabloids de afgelopen jaren veelvuldig onderwerp van gesprek was. De rechtsback zou achter de rug van zijn vrouw Annie Kilner om twee kinderen hebben verwekt bij een reality-ster, waardoor een scheiding naar verluidt dreigde. Die is er vooralsnog niet gekomen, al bleef zijn gezin thuis in Engeland toen Walker afgelopen winter zijn geluk in Italië ging beproeven. AC Milan huurt de 93-voudig Engels international voor de rest van het seizoen van de regerend kampioen van Engeland, waarbij de Italianen tevens een optie tot koop hebben bedongen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hancko wist precies hoe hij Giménez moest afstoppen: 'Daar houdt hij niet van'

Walker debuteerde begin februari in de stadsderby tegen Inter (1-1) in het shirt van AC Milan en miste sindsdien geen minuut. In Rotterdam-Zuid liep de geroutineerde verdediger tegen zijn eerste nederlaag met de Rossoneri op. In Voetbalpraat op ESPN spreekt Anco Jansen zijn verbazing uit over het spel van Walker in De Kuip. "Het viel mij enorm op. Wat er met Kyle Walker is gebeurd, dat vraag ik me echt af. Hij loopt echt alleen nog maar achteruit, daar schrok ik wel heel erg van. Dat is niet meer de Kyle Walker die ik ken", aldus de oud-prof.

Walker reageert sportief: 'De felicitaties zijn voor hem'

Na afloop van de wedstrijd kwam Walker zelf met een sportieve reactie voor de camera's van Amazon Prime Video Italia. Zijn directe tegenstander krijgt volop complimenten van de Engelsman: "Paixão speelde een geweldige wedstrijd", klonk het. "De felicitaties zijn voor hem." De Braziliaan werd niet alleen gefêteerd door zijn tegenstander én uitgeroepen tot man van de wedstrijd, Paixão maakt óók kans op de titel van speler van de week in de Champions League. De Feyenoorder staat in een fraai rijtje: de UEFA heeft ook zijn landgenoot Vinícius Júnior (Real Madrid), Borussia Dortmund-goalgetter Serhou Guirassy én voormalig Willem II- en AZ-spits Vangelis Pavlidis (Benfica) genomineerd. Het publiek mag de uiteindelijke winnaar aanwijzen, stemmen doe je HIER.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Giovanni van Bronckhorst reageert zeer stellig als hij wordt gevraagd naar Feyenoord

Feyenoord hoeft Giovanni van Bronckhorst niet te bellen in de zoektocht naar een opvolger van Brian Priske.