'AS Roma gaat voor enorme stunt: niet Farioli, maar absolute toptrainer moet Ranieri opvolgen'

AS Roma heeft volgens Spaanse media toenadering gezocht tot Carlo Ancelotti. De Amerikaanse clubeigenaren, de Friedkins, zouden de oud-speler van de club en huidige trainer van Real Madrid hopen te overtuigen om komende zomer als opvolger van Claudio Ranieri aan de slag te gaan in het Stadio Olimpico.

De trainerspositie bij AS Roma mag met recht een hot seat worden genoemd. Het is amper een jaar geleden dat de Giallorossi afscheid namen van José Mourinho. Sindsdien heeft de club liefst drie verschillende trainers voor de groep gehad. Clubicoon Daniele De Rossi hield het als opvolger van The Special One maar acht maanden vol voordat hij in september vorig jaar, na vier competitiewedstrijden in het nieuwe seizoen, aan de kant werd geschoven. Vervolgens werd Ivan Juric aangesteld, maar de Kroaat sneuvelde al na zes (!) weken. Daarop werd oudgediende Ranieri (73) bereid gevonden terug te keren uit zijn pensioen, waarbij al duidelijk was dat de Italiaan komende zomer een andere rol binnen de organisatie moet gaan vervullen.

In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer zetten de Friedkins torenhoog in, schrijft de Spaanse krant Diario AS. AS Roma, dat eerder deze winter nog werd gelinkt aan Ajax-trainer Francesco Farioli, zou onder een gelauwerde naam moeten terugkeren in de top van het Italiaanse en Europese voetbal. Wie is dan geschikter dan Ancelotti? De 65-jarige trainer heeft een uitgebreid verleden in de Italiaanse hoofdstad: tussen 1979 en 1987 won Ancelotti als speler van AS Roma onder meer een landstitel en vier keer de Coppa Italia. Ancelotti, die in Italië al clubs als Parma, Juventus, AC Milan en Napoli getraind heeft, liet in het verleden al meermaals weten dat hij 'ooit' nog als coach zou willen terugkeren in Rome.

Of Roma überhaupt kans van slagen heeft, hangt in eerste instantie vooral af van Real Madrid. Ancelotti ligt nog tot de zomer van 2026 vast bij De Koninklijke, waarmee hij vorig seizoen nog beslag legde op de Champions League. Het huidige seizoen verloopt echter een stuk wisselvalliger, waardoor Spaanse media de voorbije maanden zelfs meermaals speculeerden over een ontslag. Twee weken geleden, vlak na de 2-5 nederlaag tegen FC Barcelona in de strijd om de Spaanse Supercopa, wist Sport nog te melden dat Ancelotti het seizoen wél af mag maken, maar dat hij komende zomer - een jaar voor het aflopen van zijn verbintenis - plaats zou moeten maken voor voormalig Real-speler Xabi Alonso, die momenteel succesvol is bij Bayer Leverkusen.

