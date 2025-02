FC Twente omzeilt UEFA-straf: tóch volle Grolsch Veste tegen Bodø/Glimt

FC Twente speelt op 13 februari toch in een volle Grolsch Veste tegen Bodø/Glimt in de tussenronde van de Europa League. Op last van de UEFA moesten vier vakken op de Vak P-tribune gesloten blijven naar aanleiding van het thuisduel met Besiktas (1-0), maar de Tukkers hebben de regels van de Europese voetbalbond weten te omzeilen.

Op 30 januari voltooide FC Twente een Houdini-act in het tweede Europese clubtoernooi. De kleine zege op de Turken, door een treffer van Daan Rots, bleek voldoende om als nummer 23 van de competitiefase door te stoten naar de tussenronde, waarin de ploeg van Joseph Oosting het opneemt tegen het Noorse Bodø/Glimt, dat op plek 9 eindigde.

LEES OOK: UEFA straft FC Twente wederom keihard: deel Vak-P tribune moet opnieuw dicht blijven

Omdat bij het duel tegen Besiktas vuurwerk werd afgestoken, legde de UEFA FC Twente een boete van 35.000 euro op én moesten de vakken 102 tot en met 106 tegen de Noren leeg blijven. De club besloot de reglementen van de Europese voetbalbond er eens op na te pluizen en ontdekte een mooie oplossing: gesloten vakken mogen namelijk wél gevuld worden met jongeren. De 2500 stoeltjes die in eerste instantie leeg dreigden te blijven, zijn daarom alsnog vergeven aan jeugd uit de regio, zo meldt Tubantia.

