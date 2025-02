UEFA straft FC Twente wederom keihard: deel Vak-P tribune moet opnieuw dicht blijven

FC Twente zal het in de Europa League-wedstrijd tegen FK Bodø/Glimt opnieuw zonder een deel van de eigen aanhang moeten doen. De UEFA heeft de Tukkers bestraft met een nieuwe vakkensluiting op de Vak-P tribune, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Aanleiding hiervoor is het vuurwerk dat werd afgestoken op die tribune bij aanvang van de tweede helft tegen Besiktas.

Voor FC Twente was de laatste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League tegen Besiktas een belangrijke. De ploeg van trainer Joseph Oosting moest het duel winnen om nog zicht te houden op plaatsing voor de tussenronde van het Europese toernooi. FC Twente wist met 1-0 te winnen dankzij een treffer van Daan Rots en dankzij resultaten op de andere velden wist de club een 23ste plaats te bemachtigen in de eindrangschikking, genoeg om te overleven in Europa.

Voorafgaand aan de cruciale wedstrijd tegen Besiktas kwamen de supporters nog met een fraaie sfeeractie, terwijl bij aanvang van de tweede helft het nodige vuurwerk werd ontstoken op de Vak-P tribune. De UEFA is hier niet van gediend en heeft besloten dat FC Twente een deel van de fanatieke tribune (vakken 102 tot en met 106) gesloten zal moeten houden. Daarnaast ontvangt FC Twente opnieuw een gepeperde rekening van de Europese voetbalbond: een geldboete van 35.000 euro.

FC Twente opnieuw zonder deel fanatieke supporters

Het is voor FC Twente niet de eerste dit seizoen dat een deel van de fanatieke Vak-P tribune gesloten moet blijven. Bij de thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis, die gespeeld werd op 28 november, moesten dezelfde vakken dicht blijven. Dit naar aanleiding van de bewezen racistische en discriminerende uitingen tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Lazio. Deze uitingen waren in de richting van de Franse aanvaller Loum Tchaouna.

🏟️ 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗳 𝗨𝗘𝗙𝗔: 𝗼𝗽𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄 𝘃𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻𝘀𝗹𝘂𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗹𝗱𝗯𝗼𝗲𝘁𝗲



FC Twente is zojuist geïnformeerd over het feit dat de UEFA een nieuwe vakkensluiting op de Vak-P tribune als straf heeft opgelegd naar aanleiding van vuurwerk bij FC Twente – Besiktas. — FC Twente (@fctwente) February 5, 2025

