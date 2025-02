Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bosschaart voert drie wijzigingen door, basisdebuut lonkt

Feyenoord boekte woensdagavond een even knappe als verdiende overwinning op AC Milan in de tussenronde van de Champions League, maar er was niet enkel goed nieuws voor de Rotterdammers. moest zich in de slotfase noodgedwongen laten vervangen en mist in ieder geval de ontmoeting met NAC Breda van zaterdagavond. Het Algemeen Dagblad verwacht dat interim-trainer Pascal Bosschaart de kersverse aanwinst aanwijst als vervanger en daarmee zijn debuut gunt. Naast Timber is ook niet van de partij.

De blessure van Timber is een hard gelag voor Feyenoord. De aanvoerder ontbrak al in de eerste weken van het nieuwe kalenderjaar. Hij maakte in De Klassieker tegen Ajax zijn rentree en was als invaller meteen trefzeker. Timber scoorde vervolgens ook tegen Sparta en had ook in de kraker tegen AC Milan een basisplaats, maar kwam halverwege de tweede helft na een hoge sprong zeer lelijk terecht op zijn linkerbeen. Hij sprak na afloop van een ‘soort van overstrekking’ van zijn knie. Het is nog onduidelijk hoe lang hij precies aan de kant staat, maar de uitwedstrijd tegen NAC gaat in elk geval aan zijn neus voorbij.

Dat is naast een hard gelag ook een fikse tegenvaller voor Feyenoord, dat het ook zonder Hwang moet doen. De Zuid-Koreaan moest het duel met AC Milan ook al aan zich voorbij laten gaan. Dit betekent dat Bosschaart opnieuw moet puzzelen op het middenveld. Het Algemeen Dagblad verwacht Targhalline voor het eerst sinds zijn komst aan de aftrap. De Marokkaanse middenvelder kwam afgelopen transferwindow op de valreep over van Le Havre. Hij maakte tegen Sparta nog geen deel uit van de wedstrijdselectie en is niet ingeschreven voor de Champions League, dus de Feyenoord-supporters hebben hem nog niet in actie gezien. Daar komt op bezoek in Breda mogelijk verandering in.

Hartman en Carranza aan de aftrap

De verwachting is dat Bosschaart ook in zijn achter- en voorhoede een wijziging doorvoert. Quilindschy Hartman is tot zijn eigen teleurstelling niet ingeschreven voor de Champions League, maar wordt zaterdagavond wel aan de aftrap verwacht. In dat geval krijgt hij de voorkeur boven Gijs Smal. Voorin had Ayase Ueda woensdagavond tegen AC Milan nog een basisplaats, maar de Japanner keerde na de rust niet terug binnen de lijnen. Volgens Bosschaart was het een wissel uit voorzorg. Julián Carranza verving hem en is in Breda mogelijk de aanvalsleider bij Feyenoord, dat voor de rest met dezelfde namen lijkt aan te treden als drie dagen geleden.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Milambo, Moder, Targhalline; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

De ontmoeting tussen NAC en Feyenoord begint om 18.45 uur. De Rotterdammers bezetten op dit moment de vijfde plaats in de Eredivisie. De achterstand op FC Utrecht, dat zaterdagmiddag op bezoek gaat bij PSV, is drie punten. NAC is de huidige nummer tien en verloor vorig weekeinde nog met 5-0 van RKC Waalwijk.

