'Feyenoord bereikt principeakkoord met Van Persie'

Feyenoord heeft een principeakkoord bereikt met Robin van Persie, meldt 1908.nl. De oud-spits van de Rotterdammers staat momenteel nog aan het roer bij sc Heerenveen, maar zou wel openstaan voor het hoofdtrainerschap in De Kuip. Beide clubs moeten echter nog wel tot een akkoord komen.

Eerder deze woensdag werd bekend dat Feyenoord in de zoektocht naar een opvolger voor de ontslagen Brian Priske is uitgekomen bij het trainersduo Robin van Persie en René Hake. Laatstgenoemde moet daarbij de rechterhand worden van de oud-spits van Feyenoord. Het is de bedoeling dat Van Persie na de wedstrijd van Feyenoord tegen Almere City instapt in De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Keuze van Feyenoord voor Van Persie zorgt voor verbazing: 'Het is vroeg'

Volgens 1908 heeft Feyenoord een akkoord weten te bereiken met de 41-jarige Van Persie, waardoor een razendsnelle terugkeer in De Kuip dichterbij komt. Wel moeten Feyenoord en sc Heerenveen nog tot een overeenkomst komen over de oefenmeester. Het is de bedoeling dat de oud-spits van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United via de voordeur vertrekt uit Friesland. Van Persie zou dan ook geen vertrek willen forceren als de clubs er niet uitkomen.

LEES OOK: ESPN: Van Persie heeft speciale 'Feyenoord-clausule'

Hake moet rechterhand van Van Persie worden

Het is de bedoeling dat René Hake bij Feyenoord de rechterhand van Van Persie wordt. De Rotterdamse club bereikte eerder vandaag al een persoonlijk akkoord met de voormalig trainer van Go Ahead Eagles, die sinds zijn ontslag als assistent van Erik ten Hag bij Manchester United clubloos is.

Mocht het zo zijn dat Van Persie niet of pas in de zomer naar Feyenoord komt, dan zal Hake de honneurs voorlopig waarnemen als interim-trainer, schrijft 1908. Bosschaart beschikt niet over de vereiste trainersdiploma's. Wel heeft Feyenoord voorlopig nog dispensatie voor de 44-jarige Rotterdammer. Als Hake het stokje gaat overnemen als interim-trainer, is de kans aanwezig dat Bosschaart tot de zomer aanblijft als Feyenoord-assistent.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord krijgt Robin van Persie-advies uit een wel heel opvallende hoek

Als het aan Pierre van Hooijdonk ligt, wordt Robin van Persie de nieuwe coach van Feyenoord.