Robin van Persie wordt genoemd bij Feyenoord, maar krijgt plotseling heel negatief advies

De naam van Robin van Persie viel eerder deze week plotseling in de zoektocht van Feyenoord naar een nieuwe hoofdtrainer. Pierre van Hooijdonk is een groot voorstander van een hereniging tussen Feyenoord en de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, maar Henk Spaan denkt dat Van Persie er verstandig aan doet om níét in te stappen als opvolger van Brian Priske. Volgens Spaan moet elke trainer die wordt genoemd als nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord ‘onderduiken’.

De zoektocht van Feyenoord naar een opvolger van Priske houdt de gemoederen flink bezig. De Deen werd rondom het duel met Bayern München vorige maand in de competitiefase van de Champions League al nadrukkelijk naar de uitgang geschreven, maar loodste zijn elftal naar een sensationele 3-0 overwinning en mocht daardoor nog even blijven zitten van Dennis te Kloese. Dat besluit is de directeur van Feyenoord op veel kritiek komen te staan. Te Kloese zette Priske anderhalve week geleden alsnog op straat, maar staat inmiddels onder grote druk. Feyenoord werd de voorbije periode al met veel trainers in verband gebracht, maar Te Kloese en zijn managementteam en de raad van commissarissen dachten er in de meeste gevallen anders over.

Daar lijkt Van Persie verandering in te hebben gebracht. De voormalig topschutter van onder meer Arsenal en Manchester United was de voorbije jaren al werkzaam in Rotterdam-Zuid als jeugdtrainer. Hij staat sinds het begin van dit seizoen aan het roer bij sc Heerenveen. De overstap naar Friesland is een bewuste keuze geweest. Van Persie wilde graag vlieguren maken in de Eredivisie, vooraleer hij eventueel bij Feyenoord aan de slag gaat. Nu wordt zijn naam genoemd als mogelijke opvolger van Priske en volgens Martijn Krabbendam van Voetbal International zien alle geledingen binnen Feyenoord een hereniging met de voormalig spits wel zitten.

Negatief advies voor Van Persie

Spaan is van mening dat Van Persie het niet moet doen. Volgens de columnist van Het Parool is alleen al het feit dat je naam ‘rondzingt’ bij Feyenoord, voor elke kandidaat-trainer reden om ‘onder te duiken’. “Wie gaat zijn toekomst, wat zeg ik, zijn léven op het spel zetten in die door addergebroed beheerste slangenkuil? Als je niet door de een van voren wordt gebeten, hangt de ander wel met zijn giftand van achteren in je kuit. De naam van Van Persie wordt genoemd. ‘Doe het niet’, zou ik willen uitschreeuwen”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten. Van Persie krijgt er van Spaan acht. Onduidelijk is waarom. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal wil met sc Heerenveen graag aanvallend voetbal spelen, maar dat is met de huidige negende plaats nog niet echt uit de verf gekomen. Bovendien werden de Friezen in de KNVB-beker uitgeschakeld door de amateurs van Quick Boys.

Joseph Oosting

Van Persie is bij lange na niet de enige trainer die in verband wordt gebracht met de overstap naar Feyenoord. De naam van Joseph Oosting passeert opnieuw de revue, nadat hij vorig jaar na het vertrek van Arne Slot naar Liverpool al werd genoemd. Spaan is van mening dat de Rotterdammers voor Oosting moeten gaan. “Wat kan Pascal Bosschaart niet wat Priske wel kon? Deens, ja. Knap van die wijsneus hier vooraan. Maar zijn Nederlands beheerst Bosschaart goed. Maak hem de interim, geef hem de doopnaam ‘kind van de club’, en probeer die man van Twente los te weken”, zo klinkt het.

