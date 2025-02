'Hopelijk is René Hake bestand tegen de grootheid Van Persie'

Kenneth Perez heeft nog altijd grote bedenkingen bij de aanstelling van Robin van Persie als hoofdtrainer van Feyenoord. De Deense analist vindt het wél positief dat de Rotterdammers in de persoon van René Hake een ervaren assistent naast het 41-jarige clubicoon zetten. Van Persie zal dan echter wel meer met de geluiden uit zijn staf moeten doen dan hij de afgelopen maanden in Heerenveen deed, denkt Perez.

Feyenoord bevestigde zondag dat Van Persie per direct wordt overgenomen van sc Heerenveen, amper een half jaar nadat de trainer Feyenoord Onder 21 voor de Friese club had ingeruild. De Rotterdammers betalen volgens de Leeuwarder Courant een bedrag van 1,5 miljoen euro om zijn contract, dat doorliep tot medio 2026, af te kopen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Robin van Persie moet direct één enorme eis op tafel leggen bij Feyenoord'

"Ik vind het heel snel", zegt Perez zondagavond in Dit was het Weekend bij ESPN. "Van Persie ging naar Heerenveen om zich, in zijn eigen woorden, te ontwikkelen. In niks is gebleken dat hij meer geleerd heeft, de laatste acht maanden. Dat kan ook bijna niet." Marciano Vink denkt dat de oud-spits één les heeft kunnen trekken uit zijn Friese avontuur: "Hij heeft geleerd dat sommige acties consequenties hebben. Dat je daar heel veel kritiek op kunt krijgen. Bijvoorbeeld het open spel dat ze vanaf het begin wilden spelen, ik denk dat hij wel wat aanpassingen gedaan heeft. In de zin van iets meer de lange bal zoeken, hij doet wel iets met die kritiek."

Perez heeft 'grote twijfels' bij Van Persie: 'Maar het zou wel een keer leuk zijn als...'

Perez is nog altijd niet overtuigd: "Hij heeft best wel gekke dingen gedaan, ook dingen die je niet gezien hebt. Ik ben ontzettend voor innovatie en dingen uitproberen." De Deen heeft daarom nog altijd 'grote twijfels', maar: "Ik hoop dat hij het wel gaat redden, het zou een keer leuk zijn als een jonge, net gestopte voetballer een keer succesvol zou worden." Het aanstellen van Hake als assistent van Van Persie noemt Perez wel 'een goede zaak'. "Maar dan hoop ik dat hij wel bestand is tegen de grootheid van Van Persie. Dat is óók de taak van Van Persie. Om ook de geluiden mee te nemen in zijn besluitvorming en af en toe te luisteren naar zijn staf. En als je de Leeuwarder Courant mag geloven, gebeurde dat te weinig."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord weigert verzoek van Van Persie: 'Ik vind het een beetje apart'

Feyenoord heeft een verzoek van Robin van Persie afgewezen, zo denkt Hans Kraay junior te weten.