Feyenoord doet The Athletic compleet versteld staan, serieuze waarschuwing klinkt

Dat Feyenoord zich dinsdagavond ten koste van AC Milan heeft verzekerd van een plekje bij de laatste zestien in de Champions League, heeft buiten de eigen landsgrenzen tot nogal wat verbazing geleid. De Rotterdammers namen anderhalve week geleden, twee dagen voor de heenwedstrijd tegen AC Milan, nog afscheid van Brian Priske en stelden in de persoon van Pascal Bosschaart een interim-trainer aan die zijn diploma’s nog niet eens heeft. Daarnaast miste Feyenoord in Milaan een groot aantal (potentiële) basisspelers. The Athletic komt tot geen andere conclusie dan dat de huidige nummer vier van de Eredivisie niet onderschat mag worden.

Feyenoord boekte vorige week in de heenwedstrijd tegen AC Milan weliswaar een knappe 1-0 zege, maar dinsdagavond konden vrijwel alle goede intenties na nog geen minuut al de prullenbak in. De ploeg van Bosschaart was er alles aan gelegen om zo lang mogelijk de nul te houden, maar er was nog maar net een halve minuut verstreken of Santiago Giménez had de 1-0 al tegen de netten geknikt. Een hard gelag voor Feyenoord, dat in het vervolg van de eerste helft met de rug tegen de muur stond en er ook in de eerste minuten na de rust niet aan te pas kwam. Maar de rode kaart van Theo Hernández deed het wedstrijdbeeld volledig kantelen, zo zag ook Tim Spiers van The Athletic.

De verslaggever heeft met volle teugen genoten van de return tussen AC Milan en Feyenoord. “Vergis je niet: dit was een catastrofale nederlaag (2-1 over twee wedstrijden, red.) die Milan zelf veroorzaakte, hoewel het voor de neutrale partij een spannende wedstrijd was, boordevol verhalen, zoals…”, zo klinkt het. Wat volgt is een opsomming van opvallende momenten die zich zowel binnen als buiten de lijnen voordeden. “Santiago Giménez, die Milan negen dagen voor de heenwedstrijd in Nederland overnam van Feyenoord, opende de score na slechts 37 seconden, waardoor de stand in totaal 1-1 werd, maar werd al snel door zijn voormalige teamgenoten uit de competitie gedumpt”, schrijft Spiers onder meer.

Geen hoofdtrainer

Wat tot de meeste verbazing heeft geleid, is het feit dat Feyenoord op dit moment niet eens een hoofdtrainer heeft. “Ze ontsloegen Arne Slots' zomeropvolger Brian Priske twee dagen voor de heenwedstrijd. Interim-trainer Pascal Bosschaart overzag een bijna wonderbaarlijk resultaat in San Siro (dat ook het toneel was van Feyenoords grootste overwinning ooit, aangezien ze daar in 1970 hun enige Europa Cup I wonnen - zoals de Champions League toen heette). Prima, Milan worstelt op de zevende plaats in de Serie A, maar Feyenoord staat vierde in de zwakkere Eredivisie en miste niet één, niet twee, maar tien spelers door een blessure of schorsing”, zo doelt Spiers op alle afwezigen bij de Rotterdammers. Bosschaart kon in de return geen beroep doen op onder meer Gernot Trauner, In-beom Hwang, Quinten Timber, Ayase Ueda en de niet ingeschreven Quilindschy Hartman.

“Zonder de ervaren verdediger Trauner, de Japanse spits Ueda en aanvoerder Timber was de gemiddelde leeftijd van Feyenoord’s elftal onder de 23 jaar, met drie Nederlandse tieners in de opstelling. Ze doorstonden de vroege storm van Milan, toen de ploeg van Sergio Conceição een groot aantal kansen onbenut liet, waarna de dynamiek van de hele wedstrijd veranderde door de rode kaart die Hernández in minuut 51 kreeg”, zo klinkt het. Feyenoord groeide vervolgens in de wedstrijd, nam de controle over en kwam dankzij een rake kopbal van Julián Carranza naast AC Milan. “Je zal niet veel voorspellingen hebben gezien waarin stond dat Feyenoord bij de laatste zestien zou staan nadat het vorige maand op de laatste speeldag van de competitiefase met 6-1 werd verslagen door Lille”, stelt Spiers.

‘Onderschat Feyenoord niet’

Maar Feyenoord heeft dit seizoen voor meerdere verrassingen gezorgd in de Champions League. Denk aan de overwinning op Benfica in oktober, maar ook de knotsgekke comeback tegen Manchester City (van 3-0 achter naar 3-3) én de sensationele overwinning op Bayern München. In de achtste finales wacht een tweeluik met Arsenal of Internazionale. “Hoewel ze een outsider blijven in het toernooi, doen teams er verstandig aan ze niet te onderschatten. Vraag dat maar aan Milan”, zo klinkt het dan ook.

