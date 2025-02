Bizarre actie Kyle Walker bij Feyenoord-wissel

kon zich tijdens AC Milan - Feyenoord niet beheersen en 'hielp' over de zijlijn bij zijn wissel. Toen Milan met nog een paar minuten te gaan tegen een achterstand aankeek, vond Walker de weg van Hadj Moussa naar de bank te lang duren.

Bij een 1-1 stand (1-2 voor Feyenoord over twee wedstrijden) in San Siro werd Hadj Moussa in de 87e minuut gewisseld voor Jeyland Mitchell. Tijdens zijn aftocht klapte hij nog naar de meegereisde supporters en liep hij op rustig tempo naar de bank. Walker ergerde zich aan de Algerijn rende op hem af. De Engelsman ‘hielp’ hem tempo te maken door hem te duwen en vast te pakken, waarna de scheidsrechter Walker wegstuurde.

Op X zorgt de actie van Walker voor hilariteit.

