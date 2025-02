Opstelling Feyenoord: Priske gunt Hartman eerste basisplaats, in totaal vijf wijzigingen

De opstelling van Feyenoord in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam is bekend. Trainer Brian Priske voert maar liefst vijf wijzigingen door ten opzichte van het met 2-0 verloren duel met PSV in de kwartfinale van de KNVB Beker. Meest opvallend is de terugkeer van in de basis.

Timon Wellenreuther verdedigt zaterdagavond andermaal het doel van Feyenoord. Achterin wisselt Priske zijn beide backs: Givairo Read en Gijs Smal verdwijnen uit het elftal en worden vervangen door Bart Nieuwkoop en Hartman. Het centrum Thomas Beelen - Dávid Hancko blijft gehandhaafd, ook omdat Gernot Trauner nog altijd niet bij de selectie zit.

Op het middenveld verdwijnt Antoni Milambo uit het elftal, hij maakt plaats voor In-beom Hwang die in Eindhoven nog in mocht vallen. Ook voorin voert Priske twee wijzigingen door: Anis Hadj Moussa is er weer bij en dat gaat ten koste van Ibrahim Osman. Bovendien verdwijnt Ayase Ueda uit het elftal en staat Julian Carranza tegen Sparta in de basis.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Hwang, Moder, Timber; Hadj Moussa, Carranza, Paixão

