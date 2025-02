Aanvoerder De Jong kraakt PSV na blamage tegen NEC: 'Je zet jezelf voor schut'

PSV-aanvoerder is na het 3-3 gelijkspel tegen NEC keihard voor zijn ploeg. De 34-jarige spits van de Eindhovenaren vindt dat zijn ploeg zichzelf voor schut heeft gezet door een 1-3 voorsprong in de slotfase weg te geven. Zelf was De Jong al gewisseld op dat moment.

"Dat hebben jullie ook gezien", reageert De Jong bij ESPN op de vraag wat er is gebeurd. "Je staat 3-1 voor en dan moet je die wedstrijd gewoon winnen. Dat doe je niet. Dan zet je jezelf een beetje voor schut eigenlijk. Wat gebeurt er? Je maakt een fout waardoor je op 3-2 komt. Dat is dus wat je niet moet doen. Waardoor een tegenstander denkt: we gaan nog even de laatste tien minuten pompen en hopen dat hij goed valt. Dan zit het ook niet mee dat we de laatste vijf à zes wedstrijden tien goals uit hoekschoppen en vrije trappen hebben gekregen. Nu ook, dan zitten we niet goed bij de corner en is het 3-3."

De Jong stelt dat de ploeg er vooraf nog op heeft gehamerd dat de uitwedstrijd tegen NEC een lastige is. Mede omdat PSV vorig jaar nog verloor op bezoek bij de Nijmegenaren. "Dat is ook wat we zeiden van tevoren: dit zijn gewoon moeilijke wedstrijden. Dan denk ik dat we twee goede goals maken. Dan mag je niks meer weggeven en dan moet je het mannelijk uitspelen als team. We doen het gewoon helemaal zelf", beseft hij.

"Het is misschien ook menselijk dat als je in zo'n fase zit, dat het er dan gewoon insluipt. We hebben genoeg fysieke kracht in het elftal. Maar we vallen in het momentum in een wedstrijd waar we niet uit kunnen komen en dat voelt een tegenstander ook. Daar profiteren ze dan van", vervolgt De Jong.

De Jong wil het omdraaien

Het is duidelijk dat De Jong het tij wil keren bij PSV. Hoe? De tegenstander mag volgens De Jong niet het gevoel hebben dat er nog iets valt te halen in Eindhoven. "Het zijn kleine details in het voetbal", beseft de captain. "Zo'n 3-2 is een moment dat een tegenstander denkt dat het nog kan. Dat moet je totaal wegspelen bij een tegenstander."

"Dat hebben we anderhalf jaar lang gedaan. Maar nu hebben we teveel momenten dat tegenstanders denken dat er iets mogelijk is tegen PSV. Dat hebben we aan onszelf te wijten. We beseffen ons dat dondersgoed. Het enige wat we kunnen doen is dit goed bespreken met elkaar. Het goede gevoel proberen terug te krijgen. Dat moeten we samen doen. Daar heb ik zeker vertrouwen in", besluit De Jong.

