'Stewart zadelt Bosz met een groot probleem op'

PSV heeft zich op de slotdag van de transferwindow niet kunnen versterken met een spits. Door de blessure van Ricaro Pepi, die er meerdere maanden uitligt, beschikt de regerend landskampioen met dan ook nog maar over één volwaardige spits voor het eerste elftal. Marco Timmer stelt dat ook dan technisch directeur Earnest Stewart zijn trainer Peter Bosz met een groot probleem heeft opgezadeld.

Eerder dit seizoen werd er nog gerept over de luxe die PSV tot zijn beschikking heeft met zowel De Jong als Pepi. De Amerikaan bewees een uitstekende vervanger te zijn voor de 34-jarige PSV-aanvoerder, die wat meer rust krijgt dit seizoen van Bosz. In 681 Eredivisie-minuten was Pepi goed voor liefst elf treffers. Alleen in het Champions League-treffen met Liverpool sloeg het noodlot toe voor PSV en Pepi. De Amerikaanse spits liep een knieblessure op en is daarmee naar verwachting meerdere maanden uit de running.

Bosz gaf te kennen dat PSV nog wel de markt op zou gaan voor een nieuwe spits. "We zitten in alle drie de toernooien, met alleen Luuk de Jong wordt dat moeilijk. Dus we zijn wel aan het kijken om ons daar te versterken. Maar of dat lukt is afwachten", liet de oefenmeester weten op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC Nijmegen.

Stewart kreeg het in de slotdagen van de transferwindow echter niet voor elkaar om de vurig gewenste extra spits naar Eindhoven te halen. "Hiermee zadelt de technisch directeur zijn trainer Peter Bosz direct met een groot probleem op (al kan er nog wel transfervrij een spits worden aangetrokken). Want door de blessure van Ricardo Pepi heeft PSV in een zeer belangrijke fase van het seizoen met de 34-jarige De Jong nog maar één spits over", aldus Timmer in Voetbal International.

Stewart ondernam meerdere pogingen voor nieuwe PSV-spits

De PSV-watcher beseft dat Stewart het wel heeft geprobeerd en daarbij meerdere paden bewandelde. "Maar een spits is nu eenmaal geen pak melk dat op iedere hoek te koop is", beseft Timmer. De technisch directeur van PSV liet onder meer het oog vallen op Loum Tchaouna van Lazio.

"Een gedachtegang die goed te volgen was. De 21-jarige Fransman is een rechtsbuiten die op alle posities voorin uit de voeten kan. Tchaouna had even als tweede spits kunnen spelen, waarna PSV voor komend seizoen al de vervanger van Johan Bakayoko - die waarschijnlijk wordt verkocht - in huis had. Lazio zwichtte niet voor de biedingen van PSV (naar verluidt dertien miljoen euro) en Stewart nam terecht geen onverantwoorde financiële risico's", klinkt het.

Ohio 'noodgreep van een kat in het nauw'

Nadat pogingen om Tchaouna los te weken bij Lazio op niets uitliepen, probeerde PSV het bij FC Utrecht-spits Noah Ohio. Een naam die op de burelen in het Philips Stadion de wenkbrauwen behoorlijk deed fronsen. "De meer dan serieuze flirt met FC Utrecht over Ohio kan gerust worden bestempeld als een noodgreep van een kat in het nauw", vervolgt Timmer. Uiteindelijk ketste de overgang van Ohio af, omdat FC Utrecht vlak voor de deadline de stekker eruit trok.

Met De Jong beschikt PSV nog maar over één volwaardige spits voor het vlaggenschip van de Eindhovenaren. Het is dan ook te hopen voor de koploper van de Eredivisie dat er niets gebeurt met de 34-jarige aanvoerder. PSV heeft nog de twintigjarige Jesper Uneken, spits van Jong PSV, achter de hand, maar van de jongeling mogen geen wonderen worden verwacht.

Bosz zelf stelde ook dat hij 'altijd wel mogelijkheden ziet om een aantal andere spelers op die positie in de spits te gebruiken.' Er moet natuurlijk ook de kanttekening worden geplaatst dat als Pepi enkele dagen later geblesseerd was geraakt, dat Stewart dan ook geen vervanger meer kon aantrekken voor de Amerikaan.

