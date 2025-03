Ajax mist naast Brian Brobbey nóg een basisspeler in de volgende wedstrijd

Ajax-trainer Francesco Farioli zal zijn opstelling voor de komende competitiewedstrijd tegen NAC Breda sowieso op minstens twee plekken moeten wijzigen ten opzichte van het bezoek aan PSV. De Italiaan kan in de eigen Johan Cruijff ArenA geen beroep doen op , die in Eindhoven tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aanliep en daarom geschorst is, én . De verdediger viel zondagmiddag uit met een liesblessure en zal in ieder geval het duel met NAC aan zich voorbij moeten laten gaan.

Ajax boekte op bezoek bij PSV een zeer belangrijke 0-2 overwinning en deed daarmee geweldige zaken in de titelstrijd. De Eindhovenaren zijn op negen punten achterstand gezet, waardoor het gevecht om het kampioenschap zo goed als zeker beslist lijkt, met nog ‘slechts’ zeven wedstrijden te gaan. Farioli wilde na afloop van de kraker in het Philips Stadion echter niets weten van een gelopen strijd, zo herhaalde hij voor de camera van ESPN en benadrukte hij ’s avonds bij het feestelijke onthaal van de spelersbus in Amsterdam.

Farioli kreeg op de persconferentie in het Philips Stadion de vraag waarom hij niet zo ver vooruit wil kijken. Volgens de oefenmeester is daar geen tijd voor. “Over een week spelen we thuis zonder Brian, die geschorst is, en zonder Youri Baas. We zullen oplossingen moeten vinden voor de spelers die niet beschikbaar zijn”, zo ging de focus al op het thuisduel met NAC Breda. Brobbey kreeg in Eindhoven, na een overtreding in de eerste helft op Ryan Flamingo, zijn vijfde gele kaart van dit seizoen in de Eredivisie en is daardoor geschorst voor de volgende competitiewedstrijd. Baas moest zich al vroeg in de tweede helft laten vervangen vanwege een liesblessure. Daniele Rugani kwam voor hem in de plaats en is tevens zijn logische vervanger in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

Baas is dit seizoen een van de revelaties in Amsterdam. De linkspoot kwam in het afgelopen seizoen nog op huurbasis uit voor NEC, waar hij op veel posities speelde, maar nergens echt onomstreden was. Hij leek Ajax in de zomer dan ook definitief te gaan verlaten, maar kreeg van Farioli de kans om zich tijdens de voorbereiding te laten zien. Die kans greep Baas met beide handen aan en leverde hem uiteindelijk een basisplaats op. De verdediger heeft zijn plek in het elftal niet meer uit handen gegeven en speelde dit seizoen al 39 wedstrijden (in alle competities). In de Eredivisie kwam hij enkel in de uitwedstrijd tegen NAC (rust), op bezoek bij Go Ahead Eagles (blessure) en NEC (rust) én in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (ziek) niet in actie.

