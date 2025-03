Ajax-supporters wijzen massaal één mankement aan bij jubileumtenue

Het jubileumteunue ter ere van het 125-jarig bestaan van Ajax is uitgekomen, maar de reacties van supporters zijn niet mals. Zondag neemt Ajax het op tegen AZ in het speciale tenue, maar de club krijgt massaal hetzelfde verwijt over het ontwerp.

Ajax verraste in november van vorig jaar met de bekendmaking van het ‘nieuwe’ logo, ter ere van het 125-jarig bestaan van de club. Daarmee liet de club een grote wens van vele supporters in vervulling gaan. Vanaf volgend seizoen zal Ajax na 34 jaar het klassieke clublogo weer in gebruik gaan nemen als officieel logo. Daarnaast deelde de supportersvereniging al geschenken uit aan de leden en als kers op de taart is er een jubileumtenue uitgekomen.

Het logo

Veelgehoorde kritiek op het ontwerp van het tenue gaat over het Ajax-logo dat ontbreekt. Op het shirt in het midden op de borst is wel het stadswapen van Amsterdam met de drie kruizen te zien.

Daarnaast is er kritiek op het feit dat het logo van hoofdsponsor Ziggo wél te zien is op het speciale shirt. Zowel het logo van Ziggo als dat van shirtsponsor Adidas is weliswaar dezelfde kleur gemaakt als de middelste rode baan, maar desondanks zijn er geluiden dat het tenue beter was geweest zonder sponsoren.

