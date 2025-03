Blind doet boekje open over samenwerking met Van Gaal: 'Geen groot ding van maken'

Danny Blind krijgt in zijn functie als commissaris van Ajax weer volop te maken met Louis van Gaal, die als adviseur van de raad van commissarissen optreedt. In gesprek met de clubsite gaat Blind in op de lange geschiedenis tussen hemzelf en Van Gaal en hoe de samenwerking momenteel verloopt.

Toen Blind (63) als talent uit Zeeland in de jaren 80 van de vorige eeuw doorbrak bij Sparta Rotterdam, was Van Gaal (73) een van de meest ervaren krachten in de selectie van de Rotterdammers. Blind verdiende op Het Kasteel een transfer naar Ajax, waar hij Van Gaal weer zou tegenkomen als assistent- en later hoofdtrainer. Met Blind als aanvoerder won Ajax onder Van Gaal in de jaren 90 alle prijzen die er binnen en buiten Nederland te winnen vielen. Later was Blind tot twee keer toe assistent van Van Gaal toen die het bondscoachschap van het Nederlands elftal op zich nam. Inmiddels komen de twee elkaar bij Ajax weer volop tegen.

Volgens Blind kunnen hij en Van Gaal met elkaar lezen en schrijven: "We delen grotendeels dezelfde visie, daar begint het mee. Daarnaast kennen we elkaar al ontzettend lang", zegt de oud-voetballer. Blind legt uit hoe Van Gaal hem al op jonge leeftijd inspireerde om zijn trainerspapieren te gaan halen. Bij hun latere samenwerkingen bleken de twee qua mening over het spelletje veelal dezelfde principes aan te hangen, ondanks het feit dat Blind en Van Gaal 'heel verschillende personen zijn', merkt Blind op.

In hun huidige functies krijgen Blind en Van Gaal opnieuw veelvuldig met elkaar te maken. "Louis is gepokt en gemazeld in voetballerij. Vanuit onze samenwerking houd ik Louis vanuit mijn rol als RvC-lid met de technische portefeuille aangesloten daar waar nodig", legt Blind uit. "Maar hij heeft zelf ook contact met de directie. We moeten er ook geen groot ding van maken. We zijn allebei bovenal Ajacieden. We helpen de club graag en denken mee, daar waar het kan", aldus Blind.

