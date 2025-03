Driessen vol onbegrip over wat hij hoort over Henderson: 'Slaat helemaal nergens op'

Valentijn Driessen vindt het 'helemaal nergens op slaan' dat door Thomas Tuchel is opgeroepen voor de Engelse nationale ploeg. De Duitse keuzeheer van The Three Lions maakte vrijdag zijn definitieve selectie bekend, waarbij er dus ook plaats was voor de 34-jarige Ajax-middenvelder.

"Ik sta er niet van te kijken", aldus Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf over de oproep van Henderson. "Hij is fit, en vorig seizoen niet. Henderson heeft dit seizoen laten zien, hij had wel een aanloopperiode nodig, dat hij fit is en ook voorop in de strijd gaat bij Ajax." De Ajax-watcher stelt dat de captain van de Amsterdammers zich bovendien heeft bewezen in belangrijke wedstrijden. "En in de grote wedstrijden vond ik hem best goed. Dus ik vind het niet zo’n hele gekke keuze."

Driessen heeft overduidelijk een andere mening over de terugkeer van Henderson bij Engeland. "Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Deze man komt uit Saudi-Arabië en speelt nu in de Eredivisie. En hij is ook niet van groot belang bij Ajax. Mike overschat hem een beetje voor dat hele elftal", aldus de chef voetbal van De Telegraaf, die benadrukt dat de Eredivisie 'nauwelijks niveau' heeft. "Als deze man in het Engelse elftal speelt, zou Kenneth Taylor in de basis bij het Nederlands elftal moeten staan," trekt hij een vergelijking met Hendersons ploeggenoot bij Ajax.

'Tuchel selecteert Henderson op basis van ervaring'

Er zijn in de ogen van Driessen betere opties voorhanden voor Engeland, maar mogelijk kijkt Tuchel vooral naar ervaring. "Er lopen in Engeland echt wel betere spelers rond dan Jordan Henderson. Maar deze Tuchel kijkt naar leeftijden en wil ervaring. Maar hij gaat Henderson nu zien en misschien dat hij hem dan daarna erbij houdt. Ik ben benieuwd."

Het is in de ogen van Driessen niet uitgesloten dat Henderson van waarde kan zijn voor The Three Lions, maar de journalist blijft sceptisch. "Tegen twee zwakke tegenstanders (Albanië en Letland, red.) kan het wel. Hij speelt elke week tegen hele zwakke tegenstanders", neemt hij tot besluit de Eredivisie nogmaals op de korrel.

