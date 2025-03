Ajax wordt afgedroogd door Frankfurt: aankoop van 9,5 miljoen euro valt door de mand

vertolkte donderdagavond tijdens de return tussen Eintracht Frankfurt en Ajax in de achtste finales van de Europa League een negatieve hoofdrol in de aanloop naar de 2-0 van de Duitsers. De Turkse verdediger botste rond de middenlijn hard op Daniele Rugani, die een flinke tik incasseerde en met een bebloed hoofd naar de kant moest. Eintracht Frankfurt profiteerde dankbaar van de overtalsituatie op het veld en sloeg, mede door een inschattingsfout van Kaplan, hard toe via Mario Götze.

Francesco Farioli koos er donderdagavond in de return tegen Eintracht Frankfurt in de strijd om een plekje bij de laatste acht van de Europa League voor om zijn opstelling op flink wat plaatsen te wijzigen. Ten opzichte van de heenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, vorige week donderdag in Amsterdam, voerde Farioli liefst tien wijzigingen door. Kaplan was een van de nieuwe namen in de basiself van Ajax, die verder bestond uit spelers als Lucas Rosa, Dies Janse, Branco van den Boomen en basisdebutant Don-Angelo Konadu. Met al die wijzigingen kwam Ajax er in het eerste half uur totaal niet aan te pas. Het reserveteam van Ajax was, zoals Ziggo Sport-commentator Vincent Schildkamp zei, 'een speelbal' voor het veel sterkere Frankfurt.

De thuisploeg opende al na zeven minuten de score via Jean-Mattéo Bahoya en verdubbelde de voorsprong halverwege de eerste helft. In de aanloop naar de tweede Duitse treffer was er dus een negatieve hoofdrol weggelegd voor Kaplan. De Turk was in de tweede helft van het afgelopen seizoen nog een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam, maar kan in de huidige jaargang geen potten breken en is dan ook reservespeler. In Frankfurt mocht hij het weer een keer vanaf het begin laten zien, maar hij gaf in het eerste half uur, evenals de meeste ploeggenoten, totaal niet thuis. Zo schakelde hij met een lompe actie teamgenoot Rugani uit. De Italiaan kreeg een tik tegen zijn hoofd en moest bebloed naar de kant, waar hij werd verzorgd. In de tussentijd sloeg Frankfurt voor de tweede keer toe nadat Kaplan een pass van Robert Koch volledig verkeerd inschatte en Götze leep de 2-0 over doelman Matheus kon wippen.

Het gaat 𝗛𝗘𝗟𝗘𝗠𝗔𝗔𝗟 mis! 😱

Ajax al snel op een 2-0 achterstand 🫠#ZiggoSport #UEL #FRAAJA pic.twitter.com/Tad7X15Bre — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 13, 2025 Eintracht Frankfurt komt hier al op 2-0. #Ajax staat met tien man, omdat Daniele Rugani behandeld wordt. Ahmetcan Kaplan zich vervolgens mis bij een pass op Mario Götze. Die kan aannemen en scoren. #einaja — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) March 13, 2025

